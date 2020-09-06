Валерий Прозоров: Мы живем в условиях военных угроз

Нарастающая напряженность у белорусских границ негативным образом сказывается и на процессах внутри страны. Такое мнение высказал журналистам Агентства теленовостей военный эксперт Валерий Прозоров. Большое интервью с кандидатом военных наук об источниках угроз национальной безопасности в современных условиях, а также о том, насколько данные процессы сегодня актуальны для нашей страны, смотрите прямо сейчас.