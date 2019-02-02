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Большое обновление переживает Ушачский музей народной славы
Большое обновление в год 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков переживает Ушачский музей народной славы имени Владимира Лобанка. Экспозиционные залы хранят память о событиях Великой Отечественной войны. В частности, о легендарном прорыве партизанами вражеской блокады. Разорвав огненное кольцо, защитникам удалось вывести из окружения 15 тысяч мирных жителей. Марина Романовская продолжит.
Этот зал Ушачского музея народной славы полностью посвящен операции "Прорыв". В ночь с 4 на 5 мая 1944-го партизаны разорвали огненное кольцо и вывели из окружения 15 тысяч мирных жителей.
В экспозиции - фотографии и личные вещи участников прорыва. О самом ходе легендарного боя рассказывает карта, отлитая в бронзе.
В год 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков в музее масштабное обновление. Экспозициям три десятка лет. Чтобы сохранить бесценные предметы, которые хранят память о легендарных событиях, потребовалась реконструкция. Специалисты начали с кровли, усилили колонны, укрепили фундамент. Сейчас основная работа проходит в музейных помещениях.
Само здание музея выполнено в форме бункера, который символизирует неприступность. Над входом 16 звезд - по количеству партизанских бригад, прорвавших в неравном бою вражескую блокаду. Концепцию музея сохранят. На смену строителям придут реставраторы. Специалисты обновят художественную роспись "Во имя жизни на земле". Ее автор - известный художник-монументалист Владимир Кривоблоцкий.
Жилая землянка, типография, штаб. О быте защитников рассказывает воссозданная в Учашчском районе партизанская деревня. В будущем экспозиция пополнится новыми предметами.
Подпольные группы в этой местности стали создаваться с первых дней войны. Весной 1942-го они преобразовались в партизанские отряды. В итоге появилась свободная от врага территория, которая включала более тысячи населенных пунктов. Эта была одна из крупнейших партизанских зон на территории Беларуси.
На территории Витебской области более тысячи захоронений времен Великой Отечественной. В год 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков все памятники и обелиски приведут в порядок. В регионе продолжается и большая исследовательская работа по установлению имен погибших воинов.
Писем с просьбой найти сведения о героях прорыва не становится меньше. Запросы идут из Украины, России, Казахстана, Таджикистана. Во время реконструкции "Прорыва" на плитах специально оставили место, чтобы имя каждого героя было увековечено.
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