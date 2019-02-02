Большое обновление переживает Ушачский музей народной славы

Большое обновление в год 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков переживает Ушачский музей народной славы имени Владимира Лобанка. Экспозиционные залы хранят память о событиях Великой Отечественной войны. В частности, о легендарном прорыве партизанами вражеской блокады. Разорвав огненное кольцо, защитникам удалось вывести из окружения 15 тысяч мирных жителей. Марина Романовская продолжит.



Этот зал Ушачского музея народной славы полностью посвящен операции "Прорыв". В ночь с 4 на 5 мая 1944-го партизаны разорвали огненное кольцо и вывели из окружения 15 тысяч мирных жителей.

В экспозиции - фотографии и личные вещи участников прорыва. О самом ходе легендарного боя рассказывает карта, отлитая в бронзе.

В год 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков в музее масштабное обновление. Экспозициям три десятка лет. Чтобы сохранить бесценные предметы, которые хранят память о легендарных событиях, потребовалась реконструкция. Специалисты начали с кровли, усилили колонны, укрепили фундамент. Сейчас основная работа проходит в музейных помещениях.





Само здание музея выполнено в форме бункера, который символизирует неприступность. Над входом 16 звезд - по количеству партизанских бригад, прорвавших в неравном бою вражескую блокаду. Концепцию музея сохранят. На смену строителям придут реставраторы. Специалисты обновят художественную роспись "Во имя жизни на земле". Ее автор - известный художник-монументалист Владимир Кривоблоцкий.

Жилая землянка, типография, штаб. О быте защитников рассказывает воссозданная в Учашчском районе партизанская деревня. В будущем экспозиция пополнится новыми предметами.



