Большое совещание во Дворце Независимости о состоянии экономики Беларуси, об окончании уборочной, ценах и совместных проектах с Россией

О ситуации в сфере экономики 31 октября шла речь на большом совещании во Дворце Независимости. Вопросов много, потому и рассматривали их снова широким кругом участников. Обсудили основные итоги девяти месяцев, прогноз по итогам года, положение дел в проблемных секторах и тенденции.

Ситуацию никто не идеализирует - достаточно вопросов и по отдельным предприятиям, и проектам. Все это видят и учитывают. Но если смотреть глобально, учитывая те вызовы и угрозы, с которыми столкнулась белорусская экономика, нужно отдать должное и руководству страны, и правительству. Ситуация не просто под контролем - принимаются эффективные решения, и многие отрасли и сферы действительно показывают хороший результат.

Сегодня на совещании обсудили и сотрудничество с Россией. Александр Лукашенко проанонсировал скорую встречу с Владимиром Путиным, чтобы в том числе проанализировать планы союзников на следующий год. Кроме белорусско-российской повестки говорили и о реализации программ по линии военпрома, ходе уборочной кампании и вопросах ценообразования - в частности, о работе индивидуальных предпринимателей.

Позиция Президента такая: никого нельзя обидеть, нужно создать условия для работы, но и продавцам нужно вести свою деятельность по тем правилам, которые определены законами. Илона Красутская продолжит тему.

Четверка Головченко - Снопков - Герасимов - Медведева запомнилась всем после бурных обсуждений цен. Этот вопрос сегодня снова на повестке, но есть и много других не менее актуальных. Так что те же люди снова в эпицентре того, что на злобу дня. Одно из главных президентских поручений правительству в части экономики - "чтобы по итогам года (в хорошем смысле) можно было пожать друг другу руки" - отложилось в памяти у многих. До нового года несколько месяцев и главе государства нужен расклад без прикрас.

Президент: Экономика Беларуси демонстрирует хорошее оживление

"Мы констатируем (и это правда) последние месяцы, недели определенное хорошее оживление и рост экономики в целом. Я это говорю специально и подчеркиваю, чтобы наши люди понимали, что не все так хорошо. Они нас критикуют иногда за то, что министры якобы приукрашивают ситуацию, особенно министр экономики. Министр экономики ничего не приукрашивает, он говорит об экономике в целом. И больше всего, что любит Николай Геннадьевич, на макроуровне. И это правильно. Для того чтобы выстраивать стратегию, мы должны видеть макроуровень и проводить соответствующую макроэкономическую политику. Да и в тактике без этого не обойтись", - отметил Александр Лукашенко.

Вместе с тем, подчеркнул Президент, это не означает, что власти не видят проблем на малых, средних и больших предприятиях. "Они всегда были. Тем более есть они и сейчас в условиях этих санкций. Но в целом экономика по отдельным направлениям показывает хорошие результаты", - заявил глава государства.

По его словам, именно для того, чтобы и обсудить реальное положение в экономике, состав участников доклада был расширен. Александр Лукашенко напомнил, что задача им была поставлена давно: экономические показатели не должны снизиться по сравнению с прошлогодним уровнем. "Как минимум это уровень прошлого года. А превзойти его тоже было бы неплохо", - подчеркнул он.

Р. Головченко: Инфляцию удастся держать под контролем, в октябре она уже замедлилась

Со временем многое забывается, но стоит напомнить, с чего мы начинали этот год: санкции, курсы бросало из стороны в сторону, цены взлетели, никто не знал, что будет с экспортом, логистикой и расчетами. В итоге решены многие вопросы: с апреля растет экспорт, а с июля остановлено снижение ВВП. Правительство обещает пусть и не бурный, но его стабильный рост вплоть до конца года. Впрочем, как скажет сам премьер, есть вопросы, которые радуют, но и беспокоят.

Правительство прогнозирует не очень бурный, стабильный и уверенный рост ВВП до конца года

Совокупная рентабельность в экономике составляет порядка 9 %, это неплохая цифра. Растет чистая прибыль экономики, предприятий, которая уже сегодня на 10 % выше, чем показатели прошлого успешного для нас года. Это в условиях того, что белорусский рубль стабилен, более того, даже укрепился к свободно конвертируемым валютам. Соответственно это не какой-то эффект переноса или бухгалтерский эффект, а реальные дополнительно заработанные экономикой средства. Роман Головченко, премьер-министр Беларуси

Говоря о ситуации в экономике, глава правительства назвал ряд положительных тенденций, но отметил также и некоторые проблемы, которые беспокоят Президента и правительство. В их числе инфляция. Головченко обратил внимание, что сейчас с ростом цен сталкиваются многие страны, Беларусь в этом плане не исключение.

"Большой резонанс вызвали принятые правительством по поручению Президента меры. Тем не менее ситуация стабильная и спокойная в этой сфере. За 25 дней октября мы уже увидели снижение индекса потребительских цен сразу на 1 %", - проинформировал премьер-министр. Он считает, что благодаря принятым мерам в дальнейшем инфляция еще больше замедлится. "Держать инфляцию под контролем, я думаю, получится неплохо", - сказал он.

Система ценообразования

Ситуация с ценами сейчас самая обсуждаемая. В беседе с журналистами премьер Головченко рассказал, что на недавнем саммите в Астане его коллеги очень позитивно поддержали принятые в Беларуси решения в части ценообразования. С поправкой, что "сами на такое не решились". Четкие правила определены для производителей, импортеров и торговли. Конечно, не всем это понравилось. Кто-то убрал товар с прилавков, кто-то закрылся, бросив громкую фразу, что чуть ли не навсегда и так якобы поступят остальные. Президенту есть что сказать на этот счет.

Президент: Цены должны устанавливаться по тем правилам, которые определяет государство

"Я специально Снопкова позвал, чтобы он не забывал, что мое требование по регулированию цен и выработке системы ценообразования - это не просто какое-то сиюминутное поручение или пожелание. Я ему каждый день об этом говорю. И хотел бы в очередной раз услышать. В том плане, что, наверное, не все вы предусмотрели, как это обычно бывает, постановлением правительства. Но если мы где-то что-то упустили, надо корректировать, добавлять", - сказал Александр Лукашенко.

Президент отреагировал на некоторые разговоры о том, что в последнее время в Беларуси "так называемый бизнес просел". "Начинаю интересоваться, какой бизнес. Ипэшники, которые всегда нам проблемы подкидывали, - отметил он. - Ориентировать всю страну на пожелания вот такого бизнеса - это уж слишком. Но и их обижать не надо. Если они возят какой-то товар, продают, а его покупают, значит, они востребованы".

"Мы не единожды подходили к вопросам работы вот этих так называемых ипэшников, которые возят товар и у которых нет даже накладных на этот товар. И тогда мы договаривались, что надо помочь индивидуальным предпринимателям, которые занимаются подобной торговлей, создать оптовые поставки продукции в Беларусь. Прямо в Беларусь. Чтобы они не ездили по закоулкам России, Турции или Китая. Им там втюхивают этот товар без накладных. Непонятно по каким ценам. Да и сертификаты не всегда нормальные", - сказал Александр Лукашенко.

Он рекомендовал первому вице-премьеру вернуться к этим поручениям. "И не дай бог они не выполнены! Поэтому не надо ни от кого отпихиваться. Не надо и их обижать. Им надо создать возможность работать. Работать прозрачно. И настало время работать прозрачно и не мешать легкой промышленности работать. Потому что они привозят товар порой непонятно какой, по дешевке его тут втюхивают нашим людям. А легкая промышленность своя постоянно падает. Об этом Лугина ( Прим. - руководитель концерна "Беллегпром" Татьяна Лугина) недавно говорила", - заявил Президент.

"Поэтому не обижаем никого, но работать должны прозрачно. И цены должны быть подконтрольны. Согласно постановлению правительства, - сказал белорусский лидер.

Поручения Президента в отношении работы индивидуальных предпринимателей

Стоит напомнить, что было и поручение Президента в части определения, кто такие индивидуальные предприниматели и чем они должны в действительности заниматься. Был сделан акцент, что это должна быть исключительно продукция собственного производства. В этой части готовятся законодательные изменения. Ну а пока, раз действуют нынешние правила и условия, значит, нужно действовать по закону. Президент дал понять: совещание по теме далеко не последнее.





На уровне Президента запланировано совещание по работе ИП

"И не забывайте, что после 7 ноября мы встретимся именно по этому вопросу. Чтобы вы были готовы доложить, что сделано, какая ситуация на рынке и так далее", - предупредил белорусский лидер.

Александр Лукашенко отдельно предупредил тех, кто не хочет работать по правилам и предъявляет государству необоснованные требования: "Особо хочу подчеркнуть: те, кто сегодня выставляет государству требования непонятно какие, незаконные и не хотят работать по правилам, которые нами установлены, они должны за это отвечать. Вы взяли какую-то точку, магазин - идите, работайте. - "Мы бросим, уйдем". Хорошо, с определенными последствиями. Я вас тоже об этом предупреждал. Уходите, мы никого не держим. Но последствия будут очень серьезными".

"Он потом расскажет - председатель КГК, сколько у нас эти торгующие на точках имеют квартир. На месте там, допустим, в каком-нибудь районном центре, и в Минске, сколько они купили квартир. Мы на всю собственность посмотрим, если они не будут работать по правилам. Мы не хотим, чтобы они работали в убыток. Это нельзя допустить. Не надо, чтобы мы устанавливали цены. Это они пусть устанавливают цены. Но по тем правилам, которые определяет государство. Это принципиально", - резюмировал глава государства.

Р. Головченко: Крупные игроки уже адаптировались, мелкие в процессе

В общении с журналистами премьер-министр рассказал, что в курсе и про парфюмы, которые были по заоблачным ценам, а теперь стали "ближе к жизни", и про неоткрывшиеся точки. Ну а девушки-репортеры еще просветили и насчет "программ лояльности" крупных сетей косметики, которые почему-то резко приостановлены. Премьер пообещал разобраться, но уверен: некоторый хаос оттого, что не все еще адаптировались к новым правилам.

Многим трудно смириться, что больше не получится накручивать на товар по 100-200 %. Реальный сектор экономики, в том числе частное производство, живет с рентабельностью 7-10 % и считает это нормальным, 15 % - это, как говорится, за счастье. Думаю, предприниматели, торговля, производители будут усиленно работать над затратами. Это очень важная составляющая формирования себестоимости и соответственно цены. Роман Головченко, премьер-министр Беларуси

А. Лукашенко анонсировал встречу с Путиным в ближайшее время

На совещании у Президента сегодня также обсудили и основные направления сотрудничества с Россией. В частности, как выполняются договоренности, достигнутые главами государств. Речь шла также об интеграционных проектах. Для тех, кто любит считать регулярность встреч лидеров: девятая вскоре состоится.

Мы договорились с Президентом Путиным о том, что где-то $1,5 млрд будет выделено на эти интеграционные проекты. Совместные они. России выгодно и нам. Даже больше России, чем нам. Поэтому Россия и кредитует их. Как здесь у нас обстоят дела. Мы в ближайшее время в очередной раз встретимся с Владимиром Владимировичем Путиным и уже окончательно подведем итоги этого года. И как минимум спланируем, что касается уровня президентов, наши задачи на предстоящий год. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь





А. Лукашенко: Мы надежные плательщики и готовы платить по долгам

Говоря о займах, Беларусь не в чем упрекнуть. Но ситуация с Западом просто комичная. Мы вроде им и что-то должны, но получается, что и не сильно им нужны наши деньги.

"Мы надежные плательщики, мы готовы платить по своим долгам, тем более Западу мы не много должны. Но они отказались принимать валюту из Беларуси. Хорошо, тогда мы им предложили белорусский рубль. Они тоже отказались. Поэтому было мое поручение, что по долгам надо платить, но в белорусских рублях мы на отдельные счета зачисляем эти платежи. Созреют для того, чтобы мы с ними рассчитались, - ради бога. Не созреют - что ж", - отметил Александр Лукашенко.

Уборочная кампания

Все знают и готовы к тому, что по приезде куда бы то ни было Президент обязательно спросит и про уборочную, и про зябь. Тема на контроле постоянно, и этот жесткий спрос приносит результат. В этом году Беларусь с рекордным урожаем.

"Погода установилась, надо немедленно - немедленно, Роман Александрович, - закончить уборку кукурузы на зерно. Дождик прошел, назавтра мороз - в початках зерно промокло, мороз, что происходит? Зерно трескается и пропадает. Поэтому надо срочно убрать кукурузу на зерно", - потребовал глава государства.

Александр Лукашенко обозначил четкие сроки: уборочная должна быть завершена к 7 ноября. Еще несколько дней он дал на сахарную свеклу - ее должны убрать с полей до 10 ноября.

Совещание по работе экономики

Говорили сегодня и о проектах по линии военпрома. Поднятыя вопросы, конечно, на контрасте: цены, уборочная кампания, взаимодействие с Россией. Многие взаимосвязаны и рассматриваются регулярно. И впереди еще совещание по работе индивидуальных предпринимателей.