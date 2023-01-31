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Большое заседание адвокатов Беларуси: подведены итоги, определен вектор развития в текущем году
Беларусь, несмотря на давление со стороны Запада, справляется и показывает успехи не только в экономике, но и в политической и информационной сферах. Это отметила замглавы Администрации Президента Беларуси перед началом расширенного заседания совета Белорусской коллегии адвокатов в Минске. Ольга Чуприс ознакомила юристов с текущей общественно-политической обстановке в стране. Также на большой встрече адвокаты подвели итоги работы за прошлый год и определили вектор развития в текущем. Одна из тем - формирование кадров, а также привлечение молодежи в юридические профессии.
У нас сейчас неожиданно образовалась проблема с пополнением молодыми кадрами. К сожалению, пока в этом году у нас незначительное количество выпускников идет работать в адвокаты, с чем мы столкнулись впервые, потому что всегда наша профессия была востребована. В этом году мы уже приложили много усилий, чтобы исправить эту ситуацию. Мы сейчас активно работаем с вузами. Практически со всеми учебными заведениями, которые готовят адвокатов, у нас заключены соглашения. И, думаю, в этом году мы должны изменить эту ситуацию в лучшую сторону.
Есть проблемы, связанные с кадровым составом. Они есть не только в адвокатуре, но и в целом, наверное, в юридической профессии. Дело в том, что кадров мы готовим много, но, к сожалению, не все справляются или чувствуют себя недостаточно убедительно, уверенно, чтобы прийти, в частности, в адвокатуру. Ведь к адвокатам предъявляются очень высокие требования - как к знаниям, так и к морально-политическому и этическому облику. Сейчас Министерство юстиции проводит периодические проверки качества работы адвокатов.
В этом году перед институтом также стоят задачи обеспечить доступность и качество оказания юридической помощи населению. Для контроля исполнения адвокатами законодательства и соблюдения правил профэтики в конце прошлого года была создана специальная комиссия по этике. В ее составе - представители защиты из всех регионов страны. Комиссия начнет работу в этом году. Кроме того, юристы продолжат повышать качество своих знаний в учебно-методическом центре.
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