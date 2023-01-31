Большое заседание адвокатов Беларуси: подведены итоги, определен вектор развития в текущем году

У нас сейчас неожиданно образовалась проблема с пополнением молодыми кадрами. К сожалению, пока в этом году у нас незначительное количество выпускников идет работать в адвокаты, с чем мы столкнулись впервые, потому что всегда наша профессия была востребована. В этом году мы уже приложили много усилий, чтобы исправить эту ситуацию. Мы сейчас активно работаем с вузами. Практически со всеми учебными заведениями, которые готовят адвокатов, у нас заключены соглашения. И, думаю, в этом году мы должны изменить эту ситуацию в лучшую сторону.

Алексей Шваков, председатель Белорусской республиканской коллегии адвокатов