Большой летний бал к 20-летию здания Нацбиблиотеки Беларуси пройдет 13 июня

Зданию Национальной библиотеки Беларуси, одному из самых необычных в мире, исполняется 20 лет. В честь этой даты 13 июня на площади перед главной библиотекой страны пройдет большой летний бал "Наследие веков". Это будет пятичасовой марафон исторических танцев.

В трех отделениях - "Времен чарующая нить", "В союзе звуков, чувств и ритмов", "На перекрестках всех времен" - будут представлены свыше 30 номеров в формате краткого мастер-класса. К богемской польке, котильону и московской кадрили сможет присоединиться любой желающий. Никаких заграждений и пригласительных билетов.