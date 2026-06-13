Большой летний бал "Наследие веков" открылся у Национальной библиотеки

Реверанс "алмазу знаний" в честь его 20-летия. Большой летний бал "Наследие веков" открылся на площади перед Национальной библиотекой. Марафон исторических танцев будет состоять из 3 отделений. К богемской польке, котильону и московской кадрили могут присоединиться все желающие. Для гостей проводят мастер-классы.

Ярко и празднично белорусская столица исполняет движения московской кадрили, вальса и торжественного полонеза. Мероприятие развернулось под открытым небом у алмаза знаний. Здесь около 10 коллективов (не только профессиональные, но и любительские) из разных уголков страны. Дамы в роскошных бальных платьях, которые готовились задолго до выступления. Мужчины в строгих смокингах гармонично смотрятся рядом с леди.

Большой бал "Наследие веков" разделен на 3 части, где у каждого свое тематическое название: "Времен чарующая нить", "В союзе звуков, чувств и ритмов", а также "На перекрестках всех времен". В рамках каждого представят свыше 30 танцевальных номеров в формате краткого мастер-класса. Кроме того, между отделениями есть так называемый антракт, в период которого каждый коллектив представляет себя в формате танца.