Фестиваль в защиту жизни "Ладошка" подвел свои итоги. В рамках форума состоялось чествование победителей конкурса социальной рекламы. В этом году творческие соревнования по семейной тематике собрали 120 участников со всех уголков Беларуси и ближнего зарубежья. Свой взгляд на секреты семейного счастья, на материнство и детство, тему многодетности конкурсанты представили в 10 номинациях.

Виталий Дударенко, художник, член жюри XIII Международного фестиваля социальной рекламы "Ладошка":

"Прекрасные номинации. "Папа - капитан семейного корабля" - замечательная номинация. "Мама, дай мне родиться" - очень полезная и важная номинация. Но я бы еще добавил номинацию про бабушек и дедушек. Почему? Потому что такой номинации пока нет, но очень хотелось бы. Это ведь отдельная любовь, особое отношение дедушек и бабушек к внукам, а внуков и внучек - к дедушкам и бабушкам. Я сейчас это особенно ощущаю, потому что уже дедушка с четырехлетним стажем, поэтому знаю, о чем говорю. Думаю, что фестиваль будет развиваться, появятся новые номинации и еще больше участников, которые будут радовать нас своими произведениями".

Светлана Панкратова, руководитель XIII Международного фестиваля социальной рекламы "Ладошка":

"Хочется отметить очень много социальных роликов, которые потом можно будет использовать. Как использовать? Их можно будет запускать в поликлиниках, в женских консультациях, в школах. Ведь во многих организациях идет сейчас не только бегущая строка с информацией, но и видеострока. И мы можем их запускать в колледжах, в гимназиях. Главное, чтобы наши работы использовались по назначению. Ведь главная задача нашего фестиваля - сохранение жизни".

Нынешний фестиваль "Ладошка" - 13-й по счету. Проект проходит под патронатом Белорусской Православной Церкви.