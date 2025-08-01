Инженерные кадры - ключ к развитию экономики страны. И в Беларуси отмечается большой спрос на них. По итогам вступительной кампании можно сказать, что наша молодежь смотрит в будущее и делает ставку на развитие технологий и производств.

Так, в Белорусском национальном техническом университете отмечают рекордный набор на бюджет. А по самым востребованным специальностям можно проследить, какие направления в тренде у будущих инженеров.

Стать инженером - мечта Лолиты Гирель, к которой девушка шла с детства. Два года упорной подготовки, углубленное изучение математики, физики и черчения, и результат превзошел ожидания - 387 баллов. Лолита зачислена на 1 курс по специальности "инженерная экономика".

Большой спрос на инженерные кадры - в БНТУ выросли проходные баллы news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6e396d15-12dc-4d7c-b6e6-3610d1ec0ddc/conversions/11e3c3ff-b8a3-4bbe-8dcd-78f4f2603574-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6e396d15-12dc-4d7c-b6e6-3610d1ec0ddc/conversions/11e3c3ff-b8a3-4bbe-8dcd-78f4f2603574-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6e396d15-12dc-4d7c-b6e6-3610d1ec0ddc/conversions/11e3c3ff-b8a3-4bbe-8dcd-78f4f2603574-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6e396d15-12dc-4d7c-b6e6-3610d1ec0ddc/conversions/11e3c3ff-b8a3-4bbe-8dcd-78f4f2603574-xl-___webp_1920.webp 1920w

Особенностью приемной кампании стало значительное увеличение числа зачисленных целевиков - 409 человек, что почти в два раза больше, чем в 2024 году. В БНТУ считают, что такой подход дает возможность молодежи более осознанно подходить к выбору профессии.

Спрос на инженерные специальности эксперты связывают и с первым выпуском ребят из профильных инженерных классов. Это профориентация еще в школе. В нынешнем году выпустили 2,5 тыс. талантливых ребят, из них 370 выбрали для продолжения образования БНТУ. Эти абитуриенты пришли в вуз разными путями - кто-то поступил без экзаменов, кто-то на общих основаниях, но всех объединяет отличная подготовка и осознанный выбор профессии. Среди них и Павел Швец. В профильном классе он не только углубленно изучал физику и математику, но и работал над реальными техническими проектами.

IT, робототехника, строительство и архитектура - самые популярные направления в этом году. Конкурс на эти специальности был особенно высоким. Но проходные баллы выросли на всех направлениях. В университете считают, что это результат эффективной профориентации школьников.

Большой спрос на инженерные кадры - в БНТУ выросли проходные баллы news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d75a824a-8f89-49d9-bb91-ae761f59f3db/conversions/1006f809-14d2-4918-a3cf-7edf64ba7201-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d75a824a-8f89-49d9-bb91-ae761f59f3db/conversions/1006f809-14d2-4918-a3cf-7edf64ba7201-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d75a824a-8f89-49d9-bb91-ae761f59f3db/conversions/1006f809-14d2-4918-a3cf-7edf64ba7201-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d75a824a-8f89-49d9-bb91-ae761f59f3db/conversions/1006f809-14d2-4918-a3cf-7edf64ba7201-xl-___webp_1920.webp 1920w

"В этом году у нас подано порядка 4,5 тыс. заявлений. 17 июля был заключительный день подачи документов на бюджетную форму обучения, а 25-го числа были зачислены 2,7 тыс. человек на первый курс", - рассказала старший преподаватель БНТУ Валентина Кузьмич.