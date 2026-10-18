Большой театр Беларуси присоединился к празднованию Недели родительской любви

"Театральное утро для всей семьи" собрало юных гостей и их родителей на мастер-классах у ведущих артистов. Фойе Большого украсили декорации и реквизит из спектаклей, на фотозонах можно было примерить сценические образы. Все гости, независимо от возраста, пробовали себя в хоровом пении, дирижировании и хореографии, под руководством профессионалов учились наносить грим и создавать эскизы декораций. В фойе бельэтажа юным зрителям представили спектакли и просто выступление флейтистов и солистов оперы.

Дмитрий Кислый, заместитель гендиректора Большого театра Беларуси:

"Обычно наши мероприятия проходят очень камерно, академично и в вечернее время. А сегодня с самого утра театр раскрывает свои двери для юных зрителей. Родители, артисты, музыканты Большого театра приводят свои семьи, приглашают семьи наших минчан посетить наш театр, ознакомиться с закулисьем, посмотреть на мастерство художников, декораторов, костюмеров".

Аида Савоневская, художник-гример Большого театра Беларуси:

"Мы делаем 18 октября Снежную королеву, приобщаем деток к искусству, возможно, кто-то из них вдохновится и придет к нам работать. Снежная королева - очень характерный персонаж, здесь задействовано много грима, много блесток. Это всегда детям нравится, им всегда это интересно".

Ежегодно Большой театр открывает свои двери на Неделе родительской любви. Проект дает возможность всей семье погрузиться в творческую атмосферу, увидеть процесс подготовки постановок и поближе познакомиться с театральными профессиями.