Большой театр отправился на международный фестиваль танца и музыки в Бангкоке

Краткий пересказ от ИИ

Белорусская интерпретация балетной классики на международном фестивале танца и музыки в Бангкоке. Большой театр отправился с гастролями в Таиланд. На оценку местному ценителю искусства - балеты Сергея Прокофьева "Ромео и Джульетта" и "Золушка". В зрительном зале на выступлении белорусского коллектива присутствовали король Таиланда и члены королевской семьи.

Масштабный творческий форум проходит почти три десятилетия и объединяет именитые творческие коллективы из разных стран. Беларусь в фестивале участвует в 4 раз.

Именитые мастера сцены и восходящие звезды Большого театра Беларуси в сопровождении Королевского бангкокского симфонического оркестра.

Фестиваль танца и музыки в Бангкоке

В Бангкок привезли классику, проверенную временем. Балеты Сергея Прокофьева "Золушка" и "Ромео и Джульетта" - визитные карточки из репертуара Большого театра Беларуси.

Несмотря на мировую известность спектаклей, отечественная интерпретация позволяет взглянуть иностранному зрителю на белорусскую балетную школу со своими подходами и традициями.

Екатерина Дулова, генеральный директор Большого театра Беларуси:

"Какой бы ни была классика вечной, все-таки она имеет свои нюансы в интерпретации различными балетмейстерами, постановщиками. Поэтому, конечно, есть специфические какие-то особенности. Но классический танец все-таки объединяет такое понятие, как "академический балет".

Игорь Колб, главный балетмейстер Большого театра Беларуси:

"Здорово, когда такие 2 разноплановые постановки. Одна, которая является уже визитной карточкой, это "Ромео и Джульетта", которая на протяжении долгих лет является основной версией спектакля и истории "Ромео и Джульетта". Также совсем недавняя премьера - это премьера "Золушки", где артисты расскажут историю совершенно чудесного перевоплощения и стремления к мечте, когда можно из ничего получить все, но для того, чтобы получить все, нужно приложить определенные усилия".

Большой театр на сцене Таиланда

На главной сцене практически вся балетная труппа Большого театра. В творческую командировку отправились почти 80 человек. Приехали как звезды национального балета, так и новое поколение участников. Дирижирует Бангкокским королевским симфоническим оркестром худрук Большого Артем Макаров и маэстро Юрий Караваев.

Константин Белохвостик, ведущий мастер сцены Большого театра Беларуси:

"Авторские спектакли, которые поставлены только в нашем театре и поставлены именно нашими хореографами - Валентином Николаевичем и Константином Анатольевичем Кузнецовым, Юлией Дитко. Думаю, что нас тепло примут на этом фестивале, мы прочувствуем эту обоюдную любовь".

"Что касается наших героев, то всегда танцевать на другой площадке, в другой стране, тем более на таком крупном фестивале, конечно, очень ответственно и волнительно. Но мы с большой теплотой относимся к нашему творчеству и в предвкушении вечера настроены положительно, настроены проживать эти прекрасные спектакли, тем более с живым оркестром, не под фонограмму. Мне кажется, зрители в полной мере прочувствуют красоту и музыки, и танца, и нашего искусства", - отметила ведущий мастер сцены Большого театра Беларуси Людмила Хитрова.

Фестиваль в Таиланде удивляет зрителя

Фестиваль в Таиланде ежегодно собирает лучшие постановки со всего мира. В этот раз программа включает 12 спектаклей от 9 театров планеты. Удалось ли через призму музыки и танца белорусскому Большому вновь покорить зрителя?

Эти гастроли можно назвать особенными, они задают тон новому, 94-му сезону Большого театра Беларуси.