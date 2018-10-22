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Большой арсенал оружия конфисковали у жителя Костюковичского района

У подозреваемого нашли не только огнестрельное оружие, но и сабли, мечи, штык-ножи и катаны. Обнаружены современные приборы ночного видения и предметы времен Великой Отечественной. В отношении владельца коллекции возбуждено уголовное дело.

Предметы отправлены на экспертизу. С какой целью мужчина оборудовал в своем доме оружейный склад, выясняют оперативники.

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