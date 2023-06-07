Большой благотворительный праздник в помощь бездомным животным пройдет в Могилеве

11 июня вМогилеве пройдет большой благотворительный праздник в помощь бездомным четвероногим. Об этом рассказала руководитель Могилевского учреждения по защите животных "Остров добра" Светлана Ермоленкова, пишет БЕЛТА.

В этот день свое творчество горожанам и гостям областного центра будут дарить учащиеся Могилевского государственного колледжа искусств. "Очень здорово, что уже по доброй традиции к нам на акциях и праздниках присоединяется творческая и талантливая молодежь нашего города. Ребята дарят зрителям и слушателям не только прекрасные выступления, но и заряд позитива и добра, - отметила она. - Кроме этого, на празднике запланировано много сюрпризов и интересных активностей".

Так, молодые художники Могилева проведут для детворы мастер-класс по рисованию любимых домашних питомцев. Также пройдут различные конкурсы. "Во время нашего праздника можно будет пообщаться с волонтерами нашего учреждения, которые расскажут истории спасения животных с улиц, поделятся собственным опытом", - подчеркнула Светлана Ермоленкова.

Гости праздника смогут внести и свой вклад в помощь бездомным братьям нашим меньшим: можно принести с собой различный корм для котов и собак, средства для их обработки, подстилки, лежанки, игрушки, поводки и ошейники. Кроме этого, будет возможность оказать финансовую помощь: для этого будет установлен специальный ящик. "Все собранные денежные средства переводятся на расчетный счет учреждения. Впоследствии эти деньги будут направлены на оказание помощи пострадавшим на улице животным, а также для стерилизации и кастрации бездомных котов и собак. Отчеты о проведенных манипуляциях и посещениях ветеринаров мы регулярно публикуем в наших социальных сетях", - отметила организатор.

Праздник развернется в Комсомольском сквере. Начало в 17:00.