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Большой диалог о COVID-19. Самые яркие моменты субботнего эфира
Среди экспертов - больше десятка только докторов разных направлений
В зале и Ольга Светлицкая. Реаниматолог, которая лечит тех самых - особо тяжелых пациентов на ИВЛ. К счастью, таких абсолютное меньшинство. Чаще всего коронавирус проходит бессимптомно. Об этом говорят и цифры - почти 80% зараженных могут не заметить, что перенесли болезнь. Да, Беларусь выбрала не самый простой путь - работать точечно с теми, кто заболел, с первым и вторым кругом. Это трудоемко. Это сложно, но это не парализует страну и не рушит жизни людей.
Отрасли белорусской экономики, наиболее пострадавшие от мировой эпидемиологической ситуации, поддержат
Конкретные меры определены указом Президента. Арендные каникулы, мораторий на увеличение платы за пользование помещениями, отсрочка и рассрочка уплаты налоговых кредитов и многое другое.
Государство работает в тесной связке с бизнесом, экспертным сообществом - продумывает конкретные, точечные шаги для того, чтобы сохранить экономику. Понимая, это означает уже не просто уровень жизни, а иногда саму жизнь многих людей, семей. Да и сами белорусы сплотились, помогают врачам. Ведь на них сейчас большая ответственность и за каждый шаг, и за каждое слово.
Да, сегодня врачи действительно считают каждую минуту свободного времени. Но они пришли к нам, на Макаенка 9, чтобы успокоить белорусов. Сказать на всю страну - ситуация под контролем. И обязательно пожелать здоровья. Цену его знают те, кто услышал диагноз COVID, прошел лечение и пришел рассказать свою историю. Эти люди - действительно наш "золотой фонд". Они могут спасти жизни других. Ведь никто не отрицает, что люди болеют. И врачи делают все возможное, чтобы каждый, кто сегодня в больнице, уже завтра вернулся домой и обнял своих родных.
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