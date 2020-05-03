Большой диалог о COVID-19. Самые яркие моменты субботнего эфира





Среди экспертов - больше десятка только докторов разных направлений

В зале и Ольга Светлицкая. Реаниматолог, которая лечит тех самых - особо тяжелых пациентов на ИВЛ. К счастью, таких абсолютное меньшинство. Чаще всего коронавирус проходит бессимптомно. Об этом говорят и цифры - почти 80% зараженных могут не заметить, что перенесли болезнь. Да, Беларусь выбрала не самый простой путь - работать точечно с теми, кто заболел, с первым и вторым кругом. Это трудоемко. Это сложно, но это не парализует страну и не рушит жизни людей.





Отрасли белорусской экономики, наиболее пострадавшие от мировой эпидемиологической ситуации, поддержат

Конкретные меры определены указом Президента. Арендные каникулы, мораторий на увеличение платы за пользование помещениями, отсрочка и рассрочка уплаты налоговых кредитов и многое другое.

Государство работает в тесной связке с бизнесом, экспертным сообществом - продумывает конкретные, точечные шаги для того, чтобы сохранить экономику. Понимая, это означает уже не просто уровень жизни, а иногда саму жизнь многих людей, семей. Да и сами белорусы сплотились, помогают врачам. Ведь на них сейчас большая ответственность и за каждый шаг, и за каждое слово.