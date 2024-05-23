Большой диалог власти и бизнеса продолжается - в Минске прошла XXI Ассамблея деловых кругов

В стране повысился индекс делового оптимизма. Доверие бизнеса к власти растет. Результаты ежегодного исследования представили сегодня в Минске. Столица принимала Ассамблею деловых кругов. Участие предпринимательского сообщества традиционно активное - больше 230 человек, а еще представители госорганов, парламента и дипкорпуса. Антон Малюта - о повестке форума.

Ассамблея деловых кругов проходит уже в 21 раз. За это время успела себя зарекомендовать как эффективная площадка для конструктивного диалога власти и бизнеса. И сейчас этот диалог как никогда необходим, учитывая новации в законодательство о предпринимательстве. Конечно, сегодня эту тему не обошли стороной.

Конечно, эта тема номер один в топе обсуждаемого в кулуарах. Именно с помощью диалога в эти дни и решается, как дальше будет работать белорусский бизнес. Да, изменения коснутся далеко не всех, но вот что будет интересно каждому предпринимателю - система господдержки. Даже без новаций преференций достаточно.

Меры, которые регулирует государство, там же тоже есть преференциальные поправки различные для того, чтобы белорусские предприниматели больше участвовали в государственных закупках, имели какие-то преференции. Очень хорошую положительную роль сыграла 992 постановление по потребительскому кредитованию, где наши граждане под 4 % на 3 года с рассрочкой имеют возможность приобрести товары. Уже выдано кредитов на сумму 142 млн. рублей. И мы, кстати, постоянно дополняем перечень производителей, которые к нам заявляются, их список постоянно расширяется. Уже готовим проект, чтобы повысить планку сегодня до 300 базовых величин, планируется до 500 повысить, чтобы еще больше расширить ассортимент наших производимых товаров. Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси

Государство-партнер - один из главных акцентов пятилетки, утвержденный 6-м Всебелорусским народным собранием. Как это реализуется на практике, хорошо видно на примере концепции "Один район - один проект". Для регионов это рабочие места и отчисления в бюджет, так почему бы не помочь частному инвестору? Допустим, с подведением сетей или реконструкцией дорог.

Мы видим, что сейчас ключевая задача государства - это обеспечить рабочие места в регионах, не просто рабочие места, но с хорошим заработком. Естественно, для этого необходимы соответствующие инвестиционные проекты. Государство, естественно, предлагает свои варианты, имеет план развития регионов, но в эту программу обязательно должны подключаться частные инвесторы, не сосредотачиваться в областных центрах, столице, а ориентироваться на регионы. Алексей Авдонин, экономический аналитик

Такое партнерство позволяет постепенно расти индексу делового оптимизма. Это показатель, который презентуют ежегодно исходя из опроса бизнес-сообщества. Сейчас он находится на уровне умеренного скептицизма - это определенная стратегия выжидания перед анонсированными изменениями. Но опять же в работе над ними может поучаствовать каждый.

Мы одни из первых, которые конструктивно продолжают развивать диалог бизнеса и власти, повышаем градус доверия, ведь самый ценный капитал - это доверие. Используя конструктивный диалог бизнеса и власти, мы вышли на новые точки роста траектории, в том числе и повышения ВВП нашей страны. Андрей Копыток, председатель высшего координационного совета Союза юридических лиц "Республиканская конфедерация предпринимательства"

И еще одна важная часть ассамблеи - объявление лучших регионов для ведения бизнеса. Учитывают налоги, рабочие места и другие факторы. В топе город Гродно, Барановичский, Смолевичский и Минский районы, а еще Минская область и Фрунзенский район столицы.

Мы понимаем, что малый бизнес, средний - это гибкий, скажем так, субъект хозяйствования, который реагирует мгновенно на все те ситуации, которые бывают в экономике, и в дальнейшем, скажем, приносят плоды для Республики Беларусь, в том числе это и импортозамещение. Сергей Шкруднев, глава администрации Фрунзенского района г. Минска