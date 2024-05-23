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Большой диалог власти и бизнеса продолжается - в Минске прошла XXI Ассамблея деловых кругов
В стране повысился индекс делового оптимизма. Доверие бизнеса к власти растет. Результаты ежегодного исследования представили сегодня в Минске. Столица принимала Ассамблею деловых кругов. Участие предпринимательского сообщества традиционно активное - больше 230 человек, а еще представители госорганов, парламента и дипкорпуса. Антон Малюта - о повестке форума.
Ассамблея деловых кругов проходит уже в 21 раз. За это время успела себя зарекомендовать как эффективная площадка для конструктивного диалога власти и бизнеса. И сейчас этот диалог как никогда необходим, учитывая новации в законодательство о предпринимательстве. Конечно, сегодня эту тему не обошли стороной.
Конечно, эта тема номер один в топе обсуждаемого в кулуарах. Именно с помощью диалога в эти дни и решается, как дальше будет работать белорусский бизнес. Да, изменения коснутся далеко не всех, но вот что будет интересно каждому предпринимателю - система господдержки. Даже без новаций преференций достаточно.
Меры, которые регулирует государство, там же тоже есть преференциальные поправки различные для того, чтобы белорусские предприниматели больше участвовали в государственных закупках, имели какие-то преференции. Очень хорошую положительную роль сыграла 992 постановление по потребительскому кредитованию, где наши граждане под 4 % на 3 года с рассрочкой имеют возможность приобрести товары. Уже выдано кредитов на сумму 142 млн. рублей. И мы, кстати, постоянно дополняем перечень производителей, которые к нам заявляются, их список постоянно расширяется. Уже готовим проект, чтобы повысить планку сегодня до 300 базовых величин, планируется до 500 повысить, чтобы еще больше расширить ассортимент наших производимых товаров.
Государство-партнер - один из главных акцентов пятилетки, утвержденный 6-м Всебелорусским народным собранием. Как это реализуется на практике, хорошо видно на примере концепции "Один район - один проект". Для регионов это рабочие места и отчисления в бюджет, так почему бы не помочь частному инвестору? Допустим, с подведением сетей или реконструкцией дорог.
Мы видим, что сейчас ключевая задача государства - это обеспечить рабочие места в регионах, не просто рабочие места, но с хорошим заработком. Естественно, для этого необходимы соответствующие инвестиционные проекты. Государство, естественно, предлагает свои варианты, имеет план развития регионов, но в эту программу обязательно должны подключаться частные инвесторы, не сосредотачиваться в областных центрах, столице, а ориентироваться на регионы.
Такое партнерство позволяет постепенно расти индексу делового оптимизма. Это показатель, который презентуют ежегодно исходя из опроса бизнес-сообщества. Сейчас он находится на уровне умеренного скептицизма - это определенная стратегия выжидания перед анонсированными изменениями. Но опять же в работе над ними может поучаствовать каждый.
Мы одни из первых, которые конструктивно продолжают развивать диалог бизнеса и власти, повышаем градус доверия, ведь самый ценный капитал - это доверие. Используя конструктивный диалог бизнеса и власти, мы вышли на новые точки роста траектории, в том числе и повышения ВВП нашей страны.
И еще одна важная часть ассамблеи - объявление лучших регионов для ведения бизнеса. Учитывают налоги, рабочие места и другие факторы. В топе город Гродно, Барановичский, Смолевичский и Минский районы, а еще Минская область и Фрунзенский район столицы.
Мы понимаем, что малый бизнес, средний - это гибкий, скажем так, субъект хозяйствования, который реагирует мгновенно на все те ситуации, которые бывают в экономике, и в дальнейшем, скажем, приносят плоды для Республики Беларусь, в том числе это и импортозамещение.
Частный сектор вносит немалый вклад в экономику - четверть ВВП. Поэтому государство заинтересовано в том, чтобы слышать бизнес. Ассамблея деловых кругов уже несколько десятилетий сохраняет традиции конструктивного диалога, важного для всех сторон.
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