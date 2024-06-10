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Большой концерт в Минске в честь Дня России стал уже доброй традицией

Единство - в дружбе народов. Большой концерт в честь Дня России прошел в Минске. Свыше 2 тыс. зрителей собрал зал Дворца Республики.

Творческие номера представили коллективы и исполнители Беларуси и России, в том числе Александр Буйнов и Александр Маршал. Специальными гостями стал детский ансамбль из Луганской Народной Республики. Ребята выступали с белорусским артистом Тимуром Пряхиным.

Мы начинаем праздновать замечательный праздник 12 Июня. Это День России. И очень приятно, что мы начинаем здесь, в Минске. Очень много гостей пришло на наш праздник. Это всегда говорит о том, что белорусы любят Россию. У нас отношения братские. Для нас, россиян, это очень важный праздник, мы вспоминаем свою более чем тысячелетнюю историю, было много сражений за наш суверенитет.
Борис Грызлов, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси

Дружественные отношения между Москвой и Минском продолжают укрепляться. Концерт в честь Дня России уже стал доброй традицией.

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