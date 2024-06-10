Большой концерт в Минске в честь Дня России стал уже доброй традицией

Мы начинаем праздновать замечательный праздник 12 Июня. Это День России. И очень приятно, что мы начинаем здесь, в Минске. Очень много гостей пришло на наш праздник. Это всегда говорит о том, что белорусы любят Россию. У нас отношения братские. Для нас, россиян, это очень важный праздник, мы вспоминаем свою более чем тысячелетнюю историю, было много сражений за наш суверенитет.

Борис Грызлов, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси