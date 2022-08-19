Большой крестный ход в честь 1030-летия православия начался из Свято-Успенского Жировичского монастыря

С верой в сердце из самого сердца духовности. Большой крестный ход в честь 1030-летия православия на наших землях начался сегодня из Свято-Успенского Жировичского монастыря - единственной обители в нашей стране, которая никогда не закрывалась с момента основания в 1520 году и поистине является национальным достоянием. Сегодня утром перед стартом крестного хода там состоялись литургия и молебен на начало пути. А вот каким он будет, узнаем у Ольги Медведь.

1030-летие крещения белорусских земель православной верой - событие знаковое в жизни каждого человека, кто определяет себя как верующий. Особо символично, что юбилейная дата совпала с Годом исторической памяти, объявленным в нашей стране. Еще один повод вспомнить о тех просветителях, подвижниках, мучениках, которые создавали и развивали наше духовное.

Крестный ход - одно из праздничных событий. Напомним, стартовали они в Полоцке с приездом Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, где его святейшество провел Праздничное Богослужение. Наша церковь ведет летоисчисление именно с установления Полоцкой епархии в 992 году.

Далее эстафету принял Заславль - богослужение, фотовыставки, ярмарка и большой праздничный концерт.

Праздник пройдет сразу по четырем епархиям Беларуси. В 18 храмах поклонятся главным святыням, которые долгие годы оберегают наши земли.





В общей сложности река из верующих преодолеет за 8 дней около 250 километров, посетит более двух десятков населенных пунктов, и по мере пути верующие как нашей страны, так и зарубежья могут присоединяться.

Ярким финалом духовного пути крестного хода станет прибытие в столицу в праздник иконы Минской Божьей Матери - чудотворного образа, который более 520 лет неотлучно находится в сердце Беларуси.

Запланировано оно на 8:00 26 августа. И по центральной артерии Минска, проспекту Победителей, люди придут к Свято-Духовому кафедральному собору. Здесь, у стен храма, отслужат Литургию, ее возглавит Патриарший Экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Заславский Вениамин. А далее - народные гуляния в Верхнем городе.