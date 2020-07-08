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Комбинезономания в мире моды. Рассказываем про комбинезоны на каждый день
Антиобраз
Такое впечатление, что эта девушка хотела быть модной, следовать трендам, но что-то пошло не так. Совмещать жакет и комбинезон, в принципе, можно. Но в этой истории очень большой конфликт по стилю. Жакет костюмный, а комбинезон чересчур спортивный. И тонкий ремешок на жакете - так уже сейчас не носят, это было давно. И еще один деликатный момент - жакет на голое тело - ок, но не так, чтобы демонстрировать свое белье. Одним словом, нужно срочно спасать наш модный комбинезон.
Что в тренде?
В мире моды наблюдается настоящая комбинезономания. Дизайнеры одежды придумали и отшили десятки фасонов достойных и стильных комбинезонов. Из денима и кожи, из легких летних тканей и блестящих вечерних материалов. Они сильно отличаются друг от друга и предназначение у них тоже разное. Модницам разрешается появляться в комбинезонах на деловых встречах и на отдыхе, на торжестве и на свидании. Но самый большой модный блок -это комбинезоны на каждый день.
Трендовый образ №1
В-третьих, это маленькая сумочка молочного цвета и белые кроссовки. Согласитесь, совсем несложно сделать из обычных базовых вещей такой особенный образ.
Трендовый образ №2
В комбинезоне появилась перчинка, и образ стал более дерзким. И это уже не паинька, а смелая особа. Что же мы сделали? Мы заменили блузку на черную футболку с металлическими элементами. Вместо маленькой правильной женственной сумочки появилась сумка-мешок. Платочек переехал на запястье. Брутальность комбинезона мы раскрыли при помощи очков-авиаторов и металлических элементов на футболке. В таком образе можно и на молодежную вечеринку, и в целом, активно проводить время.
Модные выводы
Деловой жакет и спортивный комбинезон спорят по стилю, а значит, разваливают образ.
Комплект рубашка + комбинезон делают особенным нюансы: трендовые очки, маленькая сумочка, шелковый платок в волосах.
Черная майка с металлическим декором, очки-авиаторы и сумка-мешок этот же комбинезон сделали совсем другим.
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