Большой новогодний бал состоялся в Национальной школе красоты

В Национальной школе красоты более сотни пар закружились на большом новогоднем балу. В танцевальных дуэтах с моделями курсанты Академии МВД, МЧС и Суворовского училища. В бальном шоу соединили классику и современность. Молодые люди репетировали месяц, чтобы освоить семь номеров: традиционные вальс, полонез и не только.



Кроме традиционных танцев в программе былибальные игры, гостевые номера и произвольная часть под современную музыку.

