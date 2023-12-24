ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Большой новогодний бал состоялся в Национальной школе красоты

В Национальной школе красоты более сотни пар закружились на большом новогоднем балу. В танцевальных дуэтах с моделями курсанты Академии МВД, МЧС и Суворовского училища. В бальном шоу соединили классику и современность. Молодые люди репетировали месяц, чтобы освоить семь номеров: традиционные вальс, полонез и не только.

Кроме традиционных танцев в программе былибальные игры, гостевые номера и произвольная часть под современную музыку.

Этот бал для школы красоты юбилейный, десятый. И с каждым годом программа становится более насыщенной, декор разнообразнее. Появляются и новые режиссерские решения. Так, в этот раз удивили завершающим танцем - полуночной кадрилью. Идею позаимствовали у новогоднего бала с участием Президента.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все