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Большой праздник, посвященный Дню артиллериста, пройдет сегодня на "Линии Сталина"
Масштабная военно-историческая реконструкция, выставка оружия и техники. Большой праздник, посвященный Дню артиллериста, пройдет сегодня на территории историко-культурного комплекса "Линия Сталина". Для посетителей будет открыто более десятка игровых зон, организаторы анонсировали катания на танке и вертолете. Праздничное мероприятие продлится весь день. Традиционно подобный досуг пользуется популярностью у минчан и гостей "Линии Сталина".
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