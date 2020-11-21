Большой праздник, посвященный Дню артиллериста, пройдет сегодня на "Линии Сталина"

Масштабная военно-историческая реконструкция, выставка оружия и техники. Большой праздник, посвященный Дню артиллериста, пройдет сегодня на территории историко-культурного комплекса "Линия Сталина". Для посетителей будет открыто более десятка игровых зон, организаторы анонсировали катания на танке и вертолете. Праздничное мероприятие продлится весь день. Традиционно подобный досуг пользуется популярностью у минчан и гостей "Линии Сталина".



