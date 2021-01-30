3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Большой разговор президента о настоящем с будущим поколением нашей страны
Зрители "Беларусь 1" имели возможность увидеть телеверсию встречи президента со студентами ведущих вузов страны. Но даже она не смогла вместить все. О том, какие темы остались за кадром, на какие вопросы уже даны поручения, об эмоциях и впечатлениях участников большой дискуссии с президентом - Вероника Бута.
Когда энергия в мирное русло
Андрей Король, ректор БГУ:
"А основной здесь инструмент - это возможность разговаривать. Лучше разговаривать, чем не разговаривать. Есть вопросы у студентов, пожалуйста, ректор, проректор, деканы всегда готовы ответить на эти вопросы для тех, кто хочет услышать".
3,5 часа живой дискуссии, иногда даже переходящей в споры
К слову, о результатах работы над Конституцией президент поинтересуется
Благодаря технологиям на связь вышли ведущие областные вузы
Оскорбления в адрес тех, кто не боится говорить открыто. Показать и озвучить в эфире можно далеко не все
Павел Гордеюк, студент юридического факультета БГУ:
"Когда я узнал, что мне доведется участвовать в этой встрече, я тысячу раз прокручивал возможные исходы диалога. Я бы хотел действительно поблагодарить Александра Григорьевича за предоставленную возможность, потому что очень много вопросов назрело не только у студентов, но и в целом в обществе, на которые хотелось получить ответ.Если мы будем больше таких встреч проводить, если мы будем устраивать диалог среди студентов, налаживать диалог с властью, тогда мы действительно сможем сказать, что этот год - год народного единства".
Никаких закрытых тем
Откровенно о суверенитете и будущем, о личном и государственном, о большой политике и, конечно, об образовании. О финансировании фундаментальных и прикладных научных исследований.
Виктория Маленчик, магистрант факультета экономики и управления ГрГУ им. Янки Купалы:
"Было очень волнительно задавать вопрос главе государства, но я получила положительный ответ. Этот вопрос является актуальным и для меня. Я сейчас занимаюсь написанием магистерской диссертации, в дальнейшем буду эту тему развивать и в аспирантуре".
С этим вопросом было волнительно не только задающему его, но и уж точно сердце вздрогнуло и у местных властей во многих регионах страны.
Прасковья Примаченко, студентка факультета физической культуры ГГУ им. Ф. Скорины:
"Особенно мне запомнился вопрос о пустующих зданиях, который задала девушка. Сейчас на территории Беларуси имеется большое количество построек, которые остаются без использования, они разрушаются".
Рассказали президенту о негодовании, что спорт стал разменной монетой политических игр
Дмитрий Коршок, студент юридического факультета ВГУ им. П. М. Машерова:
"Я, как вижу, ПРБ и дальше готов поддерживать такое движение, очень приятно осознавать тот факт, что не только в моральном, но и в материальном плане. И хоть волонтерство - заведомо добровольное и бесплатное движение, но если государство готово его спонсировать, то это только плюс".
Предложили расширить полномочия молодежной организации и студенческого профсоюза, внести в календарь День белорусского студента
Предложили расширить полномочия молодежной организации и студенческого профсоюза, служить в армии по специальности, внести в календарь День белорусского студента. Рассуждали об ужесточении ответственности за деструктив в интернете, говорили о грантах для молодежных инициатив, о белорусской вакцине от COVID, об амбициях и способах достижения цели.
Студенты и преподаватели о впечатлениях от разговора с президентом
Ирина Китурко, ректор ГрГУ им. Янки Купалы:
"Самое главное, прозвучало много таких вещей, я думаю, над которыми студенты задумались сами. Во-первых, это анализируйте информацию, это не отдаляйтесь сами, а будьте в тренде, будьте вместе как большой коллектив".
Валентина Богатырева, ректор ВГУ им. П. М. Машерова:
"Беседа, которая сегодня произошла, ее можно характеризовать так: о главном, о наболевшем от всей души и для людей, которые умеют слушать и думать".
И это сегодня бесценно. Ведь не зря говорят, только после того как человек научился смотреть и видеть, слушать и слышать, молчать и думать, становится интересно, что он говорит.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Пакистане свадебный автобус с гостями упал в реку
Минчанка трижды выносила чужие кроссовки из раздевалки спортзала
Скорая помощь попала в ДТП, нетрезвый пешеход пытался откупиться от протокола - обзор происшествий
В дренажной канаве утонул мужчина, 6-летний мальчик во время игры поджег хозпостройку - обзор ЧП