Большой разговор президента о настоящем с будущим поколением нашей страны

Зрители "Беларусь 1" имели возможность увидеть телеверсию встречи президента со студентами ведущих вузов страны. Но даже она не смогла вместить все. О том, какие темы остались за кадром, на какие вопросы уже даны поручения, об эмоциях и впечатлениях участников большой дискуссии с президентом - Вероника Бута.





Когда энергия в мирное русло

Андрей Король, ректор БГУ:

"А основной здесь инструмент - это возможность разговаривать. Лучше разговаривать, чем не разговаривать. Есть вопросы у студентов, пожалуйста, ректор, проректор, деканы всегда готовы ответить на эти вопросы для тех, кто хочет услышать".



3,5 часа живой дискуссии, иногда даже переходящей в споры

К слову, о результатах работы над Конституцией президент поинтересуется

Благодаря технологиям на связь вышли ведущие областные вузы

Оскорбления в адрес тех, кто не боится говорить открыто. Показать и озвучить в эфире можно далеко не все

Павел Гордеюк, студент юридического факультета БГУ:

"Когда я узнал, что мне доведется участвовать в этой встрече, я тысячу раз прокручивал возможные исходы диалога. Я бы хотел действительно поблагодарить Александра Григорьевича за предоставленную возможность, потому что очень много вопросов назрело не только у студентов, но и в целом в обществе, на которые хотелось получить ответ.Если мы будем больше таких встреч проводить, если мы будем устраивать диалог среди студентов, налаживать диалог с властью, тогда мы действительно сможем сказать, что этот год - год народного единства".



Никаких закрытых тем

Откровенно о суверенитете и будущем, о личном и государственном, о большой политике и, конечно, об образовании. О финансировании фундаментальных и прикладных научных исследований.

Виктория Маленчик, магистрант факультета экономики и управления ГрГУ им. Янки Купалы:

"Было очень волнительно задавать вопрос главе государства, но я получила положительный ответ. Этот вопрос является актуальным и для меня. Я сейчас занимаюсь написанием магистерской диссертации, в дальнейшем буду эту тему развивать и в аспирантуре".

С этим вопросом было волнительно не только задающему его, но и уж точно сердце вздрогнуло и у местных властей во многих регионах страны.

Прасковья Примаченко, студентка факультета физической культуры ГГУ им. Ф. Скорины:

"Особенно мне запомнился вопрос о пустующих зданиях, который задала девушка. Сейчас на территории Беларуси имеется большое количество построек, которые остаются без использования, они разрушаются".



Рассказали президенту о негодовании, что спорт стал разменной монетой политических игр

Дмитрий Коршок, студент юридического факультета ВГУ им. П. М. Машерова:

"Я, как вижу, ПРБ и дальше готов поддерживать такое движение, очень приятно осознавать тот факт, что не только в моральном, но и в материальном плане. И хоть волонтерство - заведомо добровольное и бесплатное движение, но если государство готово его спонсировать, то это только плюс".



Предложили расширить полномочия молодежной организации и студенческого профсоюза, внести в календарь День белорусского студента

Предложили расширить полномочия молодежной организации и студенческого профсоюза, служить в армии по специальности, внести в календарь День белорусского студента. Рассуждали об ужесточении ответственности за деструктив в интернете, говорили о грантах для молодежных инициатив, о белорусской вакцине от COVID, об амбициях и способах достижения цели.

Студенты и преподаватели о впечатлениях от разговора с президентом

Ирина Китурко, ректор ГрГУ им. Янки Купалы:

"Самое главное, прозвучало много таких вещей, я думаю, над которыми студенты задумались сами. Во-первых, это анализируйте информацию, это не отдаляйтесь сами, а будьте в тренде, будьте вместе как большой коллектив".

Валентина Богатырева, ректор ВГУ им. П. М. Машерова:

"Беседа, которая сегодня произошла, ее можно характеризовать так: о главном, о наболевшем от всей души и для людей, которые умеют слушать и думать".