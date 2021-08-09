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"Большой разговор" с Президентом Беларуси стал темой номер один для СМИ
"Большой разговор" с Президентом Беларуси сегодня стал темой номер один для многих, в том числе и зарубежных СМИ. Некоторые украинские телеканалы посвятили этой встрече прямые эфиры буквально в режиме нон-стоп. Впрочем, до сих пор они продолжают обсуждать важные тезисы с экспертами в студии. Интерес украинцев, безусловно, понятен. На многие вопросы они хотели услышать ответы от Александра Лукашенко лично. Журналисты из соседней страны поднимали самые злободневные аспекты. И вот как наши коллеги вместе со своими гостями комментируют "Большой разговор".
Сегодняшнее интервью или пресс-конференция называется "Большой разговор с Президентом". Я считаю, что это человек большого, широкого размаха. Подобных политиков в мире достаточно мало осталось. И он очень прагматичный и опытный и понимает, как защищать свою страну, свой народ и свои национальные интересы. Сегодня месседж, который я слышал, не был угрожающим, шантажирующим. Этот посыл был дан прежде всего Европе, соседям: полякам, литовцам. И речь шла о том, что Беларусь и Лукашенко готовы к тому, чтобы решить все вопросы, сесть за стол переговоров и конфронтацию прекратить. Но если будет продолжаться дальше игра с санкциями, игры с подавлением, с захватом чужих территорий, то уже так накалена обстановка в мире - до Третьей мировой.
Я восхищен тем, что я услышал. Я восхищен, как он отвечал на вопросы, насколько сильно, логично, грамотно. В этом диалоге раскрылось то, что делает Лукашенко. У него задача ни столько по Украине, России, сколько сохранить суверенитет страны. Кстати он решал ту же задачу, которую нам надо решать. Ту же задачу решала Финляндия, когда маленькие страны на границе с большой империей: как им сохранить свою индивидуальность под влиянием империи, рядом на границе с другими империями и при этом не разорваться. Это очень сложная задача. И он успешно ее решал и сейчас продолжает ее решать.
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