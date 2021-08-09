"Большой разговор" с Президентом Беларуси стал темой номер один для СМИ

Сегодняшнее интервью или пресс-конференция называется "Большой разговор с Президентом". Я считаю, что это человек большого, широкого размаха. Подобных политиков в мире достаточно мало осталось. И он очень прагматичный и опытный и понимает, как защищать свою страну, свой народ и свои национальные интересы. Сегодня месседж, который я слышал, не был угрожающим, шантажирующим. Этот посыл был дан прежде всего Европе, соседям: полякам, литовцам. И речь шла о том, что Беларусь и Лукашенко готовы к тому, чтобы решить все вопросы, сесть за стол переговоров и конфронтацию прекратить. Но если будет продолжаться дальше игра с санкциями, игры с подавлением, с захватом чужих территорий, то уже так накалена обстановка в мире - до Третьей мировой.

Евгений Шевченко, народный депутат Верховной рады Украины