"Большой разговор с Президентом" вызвал широкий резонанс в мировых СМИ

Обсуждение главных тем этой встречи вышло далеко за пределы Беларуси. О диалоге Главы государства с журналистами и представителями экспертного сообщества написали крупнейшие информационные агентства - Рейтер, ТАСС, Ассошиэйтед Пресс, Синьхуа. Китайское информагентство выделяет ключевой посыл - безопасность в мире.

Синьхуа: "Александр Лукашенко на встрече отметил, что концепция информационной безопасности страны будет пересмотрена. По его словам, в мире идет информационная война, и Беларусь должна уметь противостоять этой войне, используя различные методы".

География обширна. Материалы вышли в США, Индии, Китае, Армении, Азербайджане, Кыргызстане, Грузии, странах Европы, России и Украине. Мировые издания обратили внимание на яркие высказывания Главы белорусского государства и буквально разобрали «Большой разговор с Президентом» на цитаты. Естественно, каждая страна обратила внимание на то, что в большей степени затрагивало ее интересы. Так, украинские СМИ уделили особое внимание урегулированию конфликта в Донбассе. А азербайджанские издания отметили отношения между нашими странами как пример взаимоотношений мусульманских и христианских государств.

"Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что прогресс в переговорах нормандской "четверки" по урегулированию конфликта в Донбассе может быть достигнут при условии участия США в переговорах".

"Отношения между Азербайджаном и Беларусью являются моделью взаимоотношений между христианским и мусульманским государствами, заявил 1 марта Президент Беларуси Александр Лукашенко. Лукашенко подчеркнул: между двумя странами нет проблем".

К слову, специально, чтобы задать свой вопрос Главе белорусского государства, прилетели журналисты из Китая, Азербайджана, США, Германии, Грузии.