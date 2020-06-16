Большой разговор в Гродно о развитии региона, а также о предприятиях и проектах, которые важны для всей страны. Поездка Президента на запад Беларуси стала возможностью встретиться с активом области и пообщаться с командой крупного производителя удобрений - предприятия "Гродно Азот".



Как заметил сам Александр Лукашенко, это и повод обсудить то, что происходит в стране. Жизнь сегодня подкидывает немало сюжетов и тем для обсуждений. Ситуация в сельском хозяйстве, строительство Белорусской АЭС, здоровье людей на фоне вирусных инфекций - и это только часть того, о чем успели поговорить в Гродно.



Здесь, наверное, как нигде понимают: всего можно добиться только своим трудом. Область сильна аграрным сектором, а Президент назвал регион удобным местом для жизни. Да, жителям есть чем гордиться. За время независимости в Гродненской области реализованы крупные инвестпроекты.



Но, как говорится, расслабляться рано. Не все так гладко и по импортозамещению, и в части создания рабочих мест. Есть вопросы и к строительству, и к ЖКХ. Темы актуальные в масштабах всей страны. Говорили и о привлечении инвестиций. Нужны вложения с прицелом на конкретную прибыль. Итак, все самое важное в репортаже Ольги Макей.





Рабочая поездка в Гродно

Наша съемочная группа в Гродно отправилась раньше Президента. По дороге, как сейчас принято говорить, гуглим, что посмотреть в западном областном центре. Конечно, мастхэв - побывать на улице Советской или сфотографироваться возле Старого замка. Но это позже. Взгляд обозревателей, привыкших смотреть глазами Президента, больше цепляют поля по дороге. Пейзажи завораживают!

Гродно пятый по численности населения город Беларуси

Около трех часов в пути из Минска, и мы в одном из красивейших городов Беларуси. Посмотреть на областной центр лучше всего с обзорной площадки. Здесь все достопримечательности как на ладони. Но Гродно – это не только один из самых старых городов страны с богатой историей. В современности это в первую очередь крупный промышленный центр.

Президент не раз признавался: еще в советские времена приезжал в регион перенимать аграрный опыт. Область была среди передовых в Союзе. Но после развала большой страны многое пришлось восстанавливать. Подлетая к Гродно, как тут не обратить внимание на состояние дел в полях. А от того, как посеем и заготовим корма, зависит продовольственная безопасность. Это особенно важно в период пандемии, когда мировые производители только запускают конвейеры. А Беларусь их и не останавливала.

Выполнение поручений

Перед тем как обсудить глобальные вопросы для региона, Президента в первую очередь интересует, как выполняются поручения. Губернатор докладывает сразу по пяти важным проектам.

Например, сохранение наследия. Старый замок, в котором в XVI веке была резиденция короля Речи Посполитой, - визитная карточка Гродно.

Или вот еще пример сделанного за полтора года с прошлого визита Президента. Тогда гродненские студенты просили Главу государства о новом общежитии. Вот-вот у университета Янки Купалы (а там учится и много иностранцев) появится 1030 новых мест.Новоселье уже справили и студенты медицинского вуза.

Строится и целый комплекс зданий под областной онкодиспансер - важный социальный объект. Ну и те, кто подъезжал к областному центру, замечали: прокладывают объездную дорогу и реконструируют мост. Все-таки Гродно - крупный логистический узел.

Встреча с активом Гродненщины

Встречаясь с активом Гродно (а это депутаты, главы районов, предприятий, представители вузов), Президент скажет: такие встречи уже становятся традицией. Но на этот раз попросит внести в зал политическую карту мира. Чуть позже она пригодится для наглядности. А пока важные для гродненцев слова от Александра Лукашенко (видео).

За 25 лет объем промышленного производства вырос более чем в 4 раза

Конечно, для местных жителей самое важное - развитие региона. Кстати, за 25 лет объем промпроизводства в области вырос в 4 раза, а экспорт почти в 5. Достойный показатель. Губернатор не скрывает: в этом году на экономическом росте не может не сказаться пандемия.

Конечно, вызовы хоть и не сильно, но отразятся на экономике. Тут не нужно быть экспертом, чтобы понять: проблемы у наших экспортных партнеров -значит, нам зарабатывать будет сложнее. Но промпроизводство даже несмотря на это удалось сохранить на прошлогоднем уровне.

Си Цзиньпин пообещал поддержку в поставках белорусской продукции

Кстати, перед гродненцами Президент раскрывает детали вчерашних переговоров с лидером Китая. Говорили в том числе и о белорусской продукции. Наши мясо и молоко в КНР пользуются популярностью.

И хотя Гродненская область - регион во многом показательный, Президент напомнит: треть поручений еще не выполнена. А это значит активнее нужно реализовывать импортозамещающие проекты, создавать рабочие места, не забывать про порядок и благоустройство. А новые производства не помешает создавать и в небольших районах, используя местное сырье.

Запуск БелАЭС требует свежих и перспективных решений по использованию излишков энергии

Пример, когда инвестиции работают на хорошую перспективу, – это про Белорусскую АЭС. До запуска остается немного времени. Проект не просто масштабный для области, а крупнейший в стране. Да, некоторые задаются вопросом, куда будем девать электроэнергию. Президент объяснит (видео).

АЭС эксплуатируются в 31 стране мира

И это тот случай, когда пора взглянуть на политическую карту. Прямо вокруг Беларуси действуют Ленинградская, Смоленская, Воронежская станции. АЭС работают и в Украине. В планах - строительство в Польше.

А в мире сегодня возводится более 50 энергоблоков. Французы и вовсе считают: энергетика без АЭС невозможна, ведь это технологическое лидерство. Поэтому нападки со стороны соседей (и не только) в наш адрес вполне объяснимы.

Безвизовый режим - мощный импульс для Гродненской области

Добрососедство - принцип, которым руководствуется суверенная Беларусь. И это особенно ощущается в Гродно, где до границы с Польшей или Литвой меньше 20 километров. Этот западный белорусский город выбран и местом проведения фестиваля национальных культур. Президент даже сравнит его со "Славянским базаром". И это не только про туризм, это уже сродни народной дипломатии. Впрочем, о туризме сегодня в кулуарах тоже говорили. Гродно ждет гостей.