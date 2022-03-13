Большой репортаж о жительницах белорусских регионов, отвечающих за продовольственную, демографическую и социальную безопасность

Беларусь предоставила комфортные условия и сделала своих граждан защищенными, и отдача соответствующая. Героинями следующего репортажа стали жительницы белорусских регионов, которые отвечают за безопасность нашей родины - продовольственную, демографическую и социальную. Марина Романовская встретилась с каждой из них.

Внедрение инноваций, изучение предпочтений покупателя и постоянное развитие. Именно этими правилами руководствуется Марина Аникеева. Более десяти лет она возглавляет крупное перерабатывающее предприятие. В год через эти цеха проходит около 250 тысяч тонн молока. Международные сертификаты качества позволяют поставлять продукцию на любой континент. При этом в приоритете продовольственная безопасность Беларуси.

Белорусская продовольственная безопасность обеспечена уже давно и абсолютно надежно, в этом я уверена. В отношении молочной продукции мы уже производим практически в три раза больше продуктов молочных, чем может потребить сама Беларусь. Мы экспортно-ориентированы и рынков завоевано много - натуральность наших белорусских продуктов востребована практически во всем мире. У нас более 25 стран. Марина Аникеева, генеральный директор предприятия по переработке молока

Кабинет руководителя всегда открыт для сотрудников. Но общаться с коллективом гендиректор предпочитает именно на производстве. Под контролем все технологические процессы. Также ежедневные вопросы, без своевременного решения которых вряд ли бы из крепкого середнячка предприятие стало одним из лидеров молочной промышленности страны.

Человек ответственный, человек упорный, очень требовательный. Если поставлена задача, то эта задача должна быть выполнена безоговорочно. И мы это понимаем, так как это все-таки результат нашей работы - качественная продукция. И в то же время она сочетает в себе такие качества, как отзывчивость, доброта. И всегда может выслушать, принять точку зрения, помочь. Вадим Римашевский, начальник сыродельного цеха предприятия по переработке молока

Если модернизация, то только на уровне мировых производителей. Инновационные подходы позволяют отслеживать качество молока, начиная с товарных комплексов и до получения готового продукта. Здесь каждый отвечает не только за свою технологическую операцию - важен общий результат, который ценит покупатель.





Ты работаешь в первую очередь не с оборудованием, не с какими-то производственными мощностями, ты работаешь с людьми. И если ты любишь человека, в целом человека, то это достаточно легко. А все остальное - правильно поставленные задачи, сформированные цели и единая дружная работа - они дают свой результат. Марина Аникеева, генеральный директор предприятия по переработке молока

От учителя начальных классов до председателя райисполкома. Вот уже без малого 5 лет Вероника Байкова решает вопросы жителей Лоевского района. Социальная сфера, промышленность, сельское хозяйство. Все в ее женских, но сильных руках.

Впереди посевная, аграрии готовят почву, вносят удобрения. Проконтролировать нужно лично. Поэтому в гардеробе женщины-руководителя обязательно резиновые сапоги и рабочая одежда.

Вероника Анатольевна много внимания уделяет нам и помогает, мы обращаемся к ней по всем вопросам. Практически ежедневно она объезжает фермы, мехдворы, поля. Василий Глезов, директор КСУП "Малиновка-Агро"

Жители района заняты работой, растят детей, думают о будущем. От окраины Лоева до границы с Украиной - пару сотен метров. Разделяет водная гладь. Здесь ценят мир и помнят подвиг предков. Почти 80 лет назад во время битвы за Днепр 365 человек были удостоены звания Героя Советского Союза.

Лоевская земля действительно героическая, в годы Великой Отечественной войны при форсировании Днепра погибло около 12 тысяч человек, а сегодняшнее население Лоевского района - 11,5 тысячи. Наша задача - сохранить память в своих сердцах и передать ее нашим детям. Вероника Байкова, председатель Лоевского райисполкома

В руках этих людей человеческие жизни, пусть и самых маленьких белорусов. В Витебском областном роддоме есть шанс у малышей даже с критической массой - от 500 граммов. Вот в таких кювезах необходимая температура и влажность. Главврач Елена Леонович начинала здесь интерном. Вот уже много лет возглавляет перинатальный центр.

Социальная направленность нашего государства - это одно из главных направлений государственной политики Беларуси. И она является примером для других государств. Елена Леонович, главный врач Витебского областного роддома

Даже во время пандемии здесь ни на минуту не останавливается жизнь. Уже с первой волны коронавируса четко отлажено каждое действие - с момента поступления будущей мамы и до выписки.

Я очень довольна. Спасибо большое врачам за то, что помогли появиться на свет моему счастью. Ирина Женевская, жительница Орши

В любом коллективе все зависит от руководителя. Если есть порядок, то все должно быть по правилам. В данном случае на здоровье будущих мам, состоявшихся мам и деток. Наталья Рыжкова, жительница Витебска

Среди новинок центра - ультрасовременная лапароскопическая стойка. Оборудование появилось вскоре после визита в роддом главы государства, и с тех пор ни дня не простаивает. Преимущества сразу же ощутили и врачи, и пациенты. Этот УЗИ-аппарат экспертного класса позволяет увидеть все особенности в мельчайших деталях - ради главной цели - здоровья мам и малышей.

Это обязательное условие, когда есть люди, на которых можно положиться. И наш роддом отличается коллективной способностью поддерживать друг друга. Мы знаем, что любой человек на посту закрыл сегодня все тылы и наши дети будут здоровы. Галина Крылова, врач перинатальной диагностики Витебского областного клинического роддома