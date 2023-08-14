Большой спортивный праздник под названием II Игры стран СНГ накануне официально завершился в Беларуси, но останется в памяти каждого, кому повезло попасть на соревнования либо стать частью огромной команды по подготовке и проведению форума. Торжественная церемония закрытия II Игр стран СНГ воплотила в себе истинные принципы спорта высших достижений - труд, самоотверженность и объединение. На протяжении десяти дней состязания в десяти городах Беларуси приковывали внимание поклонников спорта из многих стран. Андрей Козлов - о спорте, который и есть весь мир.

Молодой белорусский спорт должен быть молодой и современный. Он должен быть молодой и красивый. И так же любить свою страну, как это делали мы. Анатолий Ярмоленко, народный артист Беларуси



Ярких моментов за десяток дней набралось на целую жизнь вперед - даже в минуты церемониизакрытия белорусские красавицы на ковре Солигорска поднимались на вершину пьедестала. И в сентябре поедут на чемпионат мира. Сам мир борьбы устал о того, что им пытаются манипулировать. Вряд ли те, кто деструктивно влияет на олимпийское движение, понимают ценность спорта и его объединяющий дух.



Все те, кто призван действительно развивать мировую борьбу, те, кто действительно ратует за качество спорта, они, естественно, давно поняли, что без этих стран никуда. Как бы там политические разногласия не влияли! И поэтому все, конечно же, давно ждут возвращения спортсменов из наших стран. Я надеюсь, что оно произойдет в самое ближайшее время. Вячеслав Абдусаламов, блогер, журналист (Россия)



Спустя сутки после официального завершения спортивного праздника приятно осознавать, что жизнь под названием II Игры стран СНГ мы прожили вместе - с нашими друзьями и партнерами. А форум, который изначально ограничивался странами Содружества Независимых Государств, расширил свою географию по всей планете.



Мы долго готовились к Играм стран СНГ. Мы даже нисколько не беспокоились, что мы не подготовим на самом высочайшем уровне арены наши - мы обладаем достаточным человеческим ресурсом, потенциалом. Но мы очень беспокоились, что вот это давление будет настолько сильным, что наши партнеры по определенным причинам до нас не доедут. Но, к счастью, наши друзья нас не бросили. Нас поддержали. Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси



22 делегации кроме Беларуси сражались за победу в общекомандном зачете. Беларусь завоевала 236 медалей, из которых 48 золотых. И это высокое второе место в медальном рейтинге.



На протяжении десяти дней мы переживали за представителей всех видов спорта: звезд тяжелой атлетики или лучших граций мира в художественной гимнастике. Пляжный футбол стал почти чемпионатом мира. И наши победили. А девушки из Республики Беларусь вновь подтвердили, что у белорусского спорта женское лицо. А мы и не против. Да, преимущественно на Играх стран СНГ выступала молодежь, но именно за ней будущее.



За несколько часов до начала церемонии закрытия II Игр стран СНГ площадка возле "Минск-Арены" отчасти дала старт гала-представлению. Здесь можно было встретить совершенно разных людей, которых объединяетлюбовь к спорту.



Национальные мотивы с самого начала. Игры стран СНГ продвигали истинные ценности олимпийского движения - честность на спортивной площадке, объединение. В спорте есть соперники, в спорте нет врагов. А дети - символ преемственности.



Лента пестрила в соцсетях, что там аншлаг, там аншлаг, там аншлаг. С большой выдумкой подошли к оформлению арен, потому что я бы не додумался в амфитеатре в Витебске установить. Евгений Олейник, композитор



Судя по количеству зрителей, которые приходили на соревнования, наверное, у нас очень спортивные и очень заинтересованные люди в стране живут. Поэтому мы очень рады, что у нас такая страна спортивная. В здоровом теле здоровый дух! Юлия Быкова, певица



Церемония закрытия. Парад участников II Игр стран СНГ, следом под аплодисменты вышли волонтеры, ведь каждый из них отдал все силы, чтобы страна жила праздником. Особенно встретили и их.



Генеральный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев закрыл форум в Минске. II Игры стран СНГ носили статус открытых соревнований, и в Беларусь приехали 22 делегации. Заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко передал флаг СНГ коллеге из Азербайджана Шахину Мустафаеву.



Трогательных моментов было немало. Талисман Игр - полюбившийся всем рысенок - по легенде отправился домой, в Беловежскую пущу, чтобы отдохнуть и набраться сил.



Все было замечательно и прекрасно. А смотреть по телевизору просто какое-то удовольствие. И вообще приятно, что мы причастны каким-то образом ко всему этому действу. Сергей Горбацкий, солист ансамбля "Песняры"



Зрители на "Минск-Арене" пережили много эмоций и наверняка стали чуть спортивнее, чем были вчера. II Игры стран СНГ уже история. Но Беларусь всегда готова организовать спортивные события любого масштаба.

