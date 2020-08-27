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Большой театр Беларуси откроет сезон сразу двумя премьерами
Сейчас труппа готовится ко встрече со зрителем после вынужденного длительного перерыва. По причине сложной эпидемиологической ситуации театр не давал спектакли на протяжении почти пяти месяцев. Но уже 8 сентября в Большом зале соберутся поклонники высокого искусства. В день открытия 88-го сезона публике презентуют балет "Пер Гюнт". А 11 сентября состоится первый показ оперы "Виллисы. Фатум". Также по инициативе коллектива пройдет благотворительная акция для белорусов, которые сегодня особенно нуждаются в поддержке.
До конца года в афише ряд премьер. Так, в октябре публике представят балет "Щелкунчик" в новой редакции Валентина Елизарьева. Народный артист СССР посвящает обновленный спектакль своему коллеге - сценографу Евгению Лысику, которому в этом сезоне могло бы исполниться 90.
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