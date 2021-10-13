Большой театр объявил кастинг в оперную труппу и хор

Большой театр Беларуси объявил кастинг. Ищут новые голоса. Традиционные прослушивания объявлены как для начинающих артистов, так и для готовых солистов. Резюме принимают до 16 октября. Отбор пройдет в три этапа 23 октября. От профессиональных вокалистов в возрасте от 20 до 35 лет ждут видеовыступление и презентацию двух арий - в камерном зале и на большой сцене. Артистам предстоит выступление с оркестром театра. Подробнее о порядке прослушивания на сайте.