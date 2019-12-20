Большой зал Дворца Республики принял первый праздничный показ Главной елки страны

Сегодня новогодний марафон подхватил Дворец Республики. Большой зал принял первый праздничный показ Главной елки страны. Сказку каждому ребенку здесь дарят ежегодно. На елке выросло целое поколение зрителей. И, судя по количеству посетителей, торжество не теряет своей актуальности. В прошлом году представления увидели 80 тысяч больших и маленьких зрителей.

Какие сюрпризы подготовили организаторы праздника в году нынешнем, расскажет

Дарья Тарасова

(прямое включение).

Здравствуйте! Главной елке - большой зал Дворца Республики. Ребята уже оценили представление и зарядились новогодней атмосферой. Первый показ собрал полторы тысячи зрителей. Давайте посмотрим, что, помимо самого спектакля, подготовили для маленьких гостей.

Праздник ждал ребят еще до начала представления

На разогрев - интерактивная развлекательная программа. Детей встречали герои из сказок и, конечно, Дед Мороз со Снегурочкой. В холле сияет и главный символ грядущего праздника. Зеленую красавицу украшают километры гирлянд и 172 шара. А вот в фойе для ребят и их родителей подготовили сразу 8 тематических зон. Здесь можно сделать новогодние фото на память.

На Главную елку страны пришло полторы тысячи человек

На первый новогодний показ раскупили полторы тысячи билетов. А это значит, что во Дворце Республики солд-аут. К нам, на Главную елку страны приехали не только дети со всех регионов Беларуси, но и гости из Прибалтики.

Во Дворце Республики дали спектакль "Волшебная профессия"

За настроение зрителей отвечает 96 артистов. В этом году для маленьких эстетов поставили новый спектакль - «Волшебная профессия». Режиссер постановки Александр Вавилов предлагает ребятам узнать больше о жизни того, кто приносит праздник в каждый дом и творит добро. Для заслуженного артиста Беларуси Владимира Радзивилова это 25 сезон в роли главного Деда Мороза страны.

Новогодняя сказка звучит голосами знаменитых белорусов

За красочным перфомансом - 5 месяцев работы целой команды специалистов. Сказку озвучили народные и заслуженные голоса Беларуси — Виктор Манаев, Инна Афанасьева, Алена Ланская и другие. Постановка пестрит хореографическими па. В спектакле танцуют как ровесники тех, кто наблюдает из зала, так и государственные ансамбли.

За новогоднюю картинку на сцене отвечает и видеоконтент. Вместо громоздких декораций - светодиодные экраны. Они занимают на сцене 190 квадратных метров и буквально переносят ребят в мир фантазий.