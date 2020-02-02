Большую часть проблем исправить можно на местах. Все зависит от возможностей местной власти

Отремонтировать дорогу, благоустроить двор, провести водопровод или линии электропередачи – это вопросы, с которыми чаще всего люди обращаются на прямые телефонные линии или озвучивают во время личного приема у представителей власти. Как правило, после такого общения ситуация меняется в лучшую сторону.



Прямой диалог с населением уже неоднократно доказал свою эффективность. А посему такие встречи практикуются на всех уровнях власти, начиная от сельских исполкомов и до министерств и ведомств страны. А иногда людям приходится обращаться за помощью и к Главе государства. Но, как показала практика, большую часть проблем в состоянии решить и местные власти.



Как видят, слышат и отвечают на вопросы одного конкретного человека, а порой и целых населенных пунктов - в репортаже Юрия Карнеловича.





Микрорайон "Лососно-4" в Гродно. Приятные впечатления от жизни местным жителям много лет портила единственная дорога

Микрорайон коттеджной застройки «Лососно-4» в Гродно называют маленькой Швейцарией. Уютные домики с приусадебными участками разместились в черте города посреди леса. Правда, приятные впечатления от жизни в таких пейзажах местным жителям много лет портила единственная дорога, которая связывает их с "большой землей". А точнее сказать, ее отсутствие. Чтобы добраться до ближайшей остановки общественного транспорта, людям приходилось идти несколько сотен метров по разбитой лесной колее, а еще и делить ее с автомобилями.

Многодетной маме Алене Баташовой каждый день приходится возить детей в сад и школу, а из-за плохой дороги автомобиль часто ломается. Женщина была вынуждена обратиться за помощью к областным властям. Ее поддержали и соседи.

Прошло несколько месяцев, а дорожники так и не появились. Тогда Алена Барташова записалась на личный прием к руководителю города. Ее заверили, что подготовительные работы уже ведутся. Остались последние согласования проектной документации.

В декабре прошлого года строительство все-таки началось

Одновременно ведется и благоустройство территории. Дорога жизни, а именно так местные жители в шутку называют этот участок протяженностью чуть больше километра, постепенно приобретает цивилизованный вид. Правда, вместо асфальта здесь пока еще экспериментальное песчано-гравийное покрытие с добавлением цемента. Но зато есть тротуары и осветительные мачты. Работы не окончены, благоустройство продолжается. Но, как обещают строители, уже весной эта дорога ничем не будет отличаться от городских улиц.

Чашникский район Витебской области. Благодаря обращению на горячую линию жители одной из деревень получили чистую питьевую воду

Пенсионерка Инна Кузьмицкая до сих пор вспоминает ежедневный марафон от дома до колонки. За водой приходилось ходить в другой конец деревни - вот так с ведром и в дождь, и в снег. Волновало сельчан и качество воды - с посторонними запахами, мутного цвета и осадком. На многочисленные жалобы людей отреагировали. Был разработан проект, который включал серьезные работы - бурение двух артезианских скважин, строительство водонапорной башни и станции обезжелезивания. На возведение объектов, монтаж, благоустройство ушло меньше года. Сейчас чистая вода в шаговой доступности. Благодаря модернизации у жителей деревни появилась возможность провести воду и в дома.

Изначально запланированное как вспомогательное электропитание превратилось в основное. О проведении коммуникаций Павел Береснев, житель агрогородка Бузуны, у местной власти просил с 2014 года. Поначалу оптимистичные ответы давали надежды на скорое решение проблемы. Но свет в конце улицы Лесной так и не появился. Сдвинуть с мертвой точки электрический вопрос удалось только после того, как очередное обращение Павла оказалось среди нескольких тысяч проблем, которые люди прислали во время большого разговора с Президентом.