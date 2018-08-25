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Большую ярмарку школьных товаров открыли в Кобрине
В последние выходные летних каникул в Кобрине организовали праздник для детей и их родителей. Здесь проходит первая областная школьная ярмарка. Товары отечественного производства представили свыше 40 организаций из разных уголков страны. В ассортименте одежда делового стиля, обувь, канцелярские принадлежности, рюкзаки и книги. Многие товары можно купить со скидкой от 10% до 70%. Школьный базар посетил и глава Совета Республики Михаил Мясникович. Он поблагодарил многодетных родителей и педагогов Дивинского детского дома за большой вклад в развитие и воспитание детей.
На ярмарке также организован показ коллекций школьной формы. Работают игровые зоны с конкурсами и призами, выступают артисты. За покупками люди идут семьями, ведь до старта нового учебного года остается ровно неделя.
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