Большую ярмарку школьных товаров открыли в Кобрине

В последние выходные летних каникул в Кобрине организовали праздник для детей и их родителей. Здесь проходит первая областная школьная ярмарка. Товары отечественного производства представили свыше 40 организаций из разных уголков страны. В ассортименте одежда делового стиля, обувь, канцелярские принадлежности, рюкзаки и книги. Многие товары можно купить со скидкой от 10% до 70%. Школьный базар посетил и глава Совета Республики Михаил Мясникович. Он поблагодарил многодетных родителей и педагогов Дивинского детского дома за большой вклад в развитие и воспитание детей.