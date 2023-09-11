"Бомба должна быть установлена в час ночи" - СБУ наняла белоруса, чтобы заминировать ж/д пути в Столбцовском районе

В телеграм-бот КГБ пришло сообщение из Орши. На вокзале 10 июня местный житель обратил внимание на подозрительного человека, который ходил туда-обратно вдоль путей и пытался, не привлекая внимания, делать телефоном фотографии. Заметно было, что очень волновался, особенно когда проходил наряд милиции.

В сообщении описание подозрительного человека было скудным - из особых примет только лысина и щетина. Проверка камер наблюдения позволила выделить четырех человек. Последним из них оказался Павел Вабищевич. В Оршу он приехал из Минска на поезде всего на пару часов. После изучения станции вернулся в столицу. Что же его могло там так заинтересовать? Оказывается, в тот день в Орше на развилке находился состав с военной техникой. Но откуда у рядового сотрудника столичной фирмы такой интерес к железнодорожным путям и военной технике? Сейчас все расскажем.

Работа непыльная, деньги хорошие

Павел Вабищевич - кладовщик минской фирмы, зарплата 3,3 тыс. рублей, живет на съемной квартире с женой и двумя детьми. И все бы ничего, только у Павла есть проблемы с азартными играми.

"Часть зарплаты я не доносил до своей семьи, - признался Павел. - Как появляются долги? Получил зарплату - проиграл. Пошел взял кредит либо у кого-то взял взаймы. Постепенно с годами эти долги накопились".

Естественно, с долгами нужно было как-то расплачиваться. Вот и искал Павел способы подзаработать.

В мае 2023 года увидел в одном из мессенджеров объявление о подработке такого характера - делать фото/видео объектов. "Написал, спросил, что да как, - рассказал Вабищевич. - Автор объявления мне то же самое написал - передавать нужные фото и видео. Я просил, что по оплате, они ответили - от 100 до 15 000 долларов, возможно и выше".

Понятно, что сразу же возник вопрос, что это за люди, которые готовы платить деньги просто за фото.

"Меня это насторожило. Я спросил, откуда они, где они находятся. Посчитал, что это люди, которые не согласны с властью в Беларуси, уехали в Литву, Польшу или в Украину. Мне люди ответили, что они из Украины. Я сказал: "Конкретнее". Они ответили, что из СБУ, то есть это Служба безопасности Украины", - пояснил Вабищевич.

Сначала была серия достаточно легких поручений - съезди на такую-то улицу, сфотографируй, пришли фото. За это платили от 100 до 300 долларов.

Первое задание - съездить в Молодечно, снять на видео, что происходит возле КПП воинской части, какие машины там стоят, с какими номерными знаками. Потом надо было обойти воинскую часть и сделать разные фото.Далее былиКолодищи - там стоял проходящий состав российской военной техники. В Фаниполе нужно было сделать фото нефтебазы и места,где можно запустить дрон.

Под предлогом того, чтобы удостовериться, что общаются с конкретным человеком и он действительно является грузчиком из Минска Павлом Вабищевичем, кураторы запросили селфи с паспортом, причем не просто фото, а попросили поднять руку, покружиться. Тогда это было похожена какую-то игру. Теперь же Павел понимает, что все эти "танцы" нужны были, чтобы держать его под колпаком.

А теперь играем по-взрослому

В августепредложилиперейти на более высокий уровень. "Таксу" обещали повысить.

Первое "серьезное" задание пришло на электронный ящик 17 августа. Нужно было съездить в указанное место под Лоевом, забрать там "посылку" и отвезти ее под Червень, если точнее, в лесна 69-м километре трассы Р-59.





"Когда увидел там кнопочный телефон и гайки, понял, что это взрывное устройство, - вспоминает Вабищевич. - В инструкции было указано, что нужно очень хорошо переупаковать "посылку" - называя вещи своими именами, наверное, надо говорить не "посылка", а "взрывное устройство". Нужно было запаковать его в пакеты и плотно перемотать все скотчем - это для того, чтобы внутрь не попадала влага. Что я и сделал".



Оплата поступила на следующий день - 1,5 тыс. долларов.

К слову, в тайнике под Червенем было взрывное устройство, состоящее практически из 2,5 кг тротила, да еще начиненное огромными гайками. Такая конструкция изготавливается для подрыва где-нибудь в многолюдном месте. Гайки нужны, чтобы было больше жертв.

В переписке с куратором из СБУ у Вабищевича проскакивают и такие фразы, что он свой, украинец, и для него украинский народ выше, чем белорусский.





Возвращаемся к бомбе. Вабищевич забрал ее из тайника под Лоевом, который находится рядом с украинской границей, в 300 км от Минска, и перевез в новый тайник под Червенем, который находится уже в 65 км от Минска. Вот и подумайте, зачем украинским спецслужбам понадобилось перевозить мощное взрывное устройство, начиненное под завязку болтами, поближе к белорусской столице, да еще накануне Дня города. Тревожные мысли…

Следующее задание - минирование железной дороги

17 августа кураторы снова связались с Вабищевичем и спросили, готов ли он еще к одному серьезному заданию. Деньги тоже обещали серьезные - 15 тыс. долларов.

"Я готов", - ответил Вабищевич.

Для начала ему нужно было съездить в район ж/д станции Синяво (это Столбцовский район), присмотреться, что там да как. Потом - 26 августа - забрать под Хойниками "посылку", перевезти ее в Столбцовский район и установить на ж/д путях у столба с цифрой "829".

"Вечером мне поступила инструкция от СБУ. В ней было указано, что взрывчатку надо заложить в час ночи. Было очень боязно… Умысел людей был ясен и понятен - совершить теракт в Республике Беларусь", - рассказал Павел Вабищевич.

Бомба, которая предназначалась для установки на железной дороге, содержала 1,2 кг тротила. А там впереди - нефтебаза, то есть последствия могли быть очень разрушительными…

Такого заряда взрывчатого вещества вполне хватило бы для подрыва железнодорожных путей и создания аварийной ситуации с подвижным железнодорожным составом. В результате взрыва было бы разрушено железнодорожное полотно, и движущийся поезд потерпел бы крушение. Владимир Атрашков, начальник Главного управления специальных экспертиз Центрального аппарата Государственного комитета судебных экспертиз

В общем, если бы Вабищевичу и его подельнику Андрею Зиненко удалось совершить теракт на железной дороге, случилась бы большая беда.

В отношении указанных лиц возбуждено уголовное дело по ст. 14 и ч. 2 ст. 289 Уголовного кодекса Республики Беларусь - покушение на совершение акта терроризма группой лиц. За данные преступления предусмотрено лишение свободы сроком до 20 лет. Кроме того, по факту сотрудничества с иностранной спецслужбойвозбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 356 УК (измена государству). Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.