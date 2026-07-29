Бонусы, выплаты, пособие за переезд: какие гарантии положены молодым специалистам

С 1 августа около 60 тыс. молодых специалистов приступят к своим обязанностям на первом рабочем месте.

Узнали, как успешно начать карьеру и какие гарантии положены молодым специалистам.

Кадровый резерв

Уже совсем скоро для тысяч молодых белорусов начинается новый и, безусловно, важный этап. Они отправятся по местам своего распределения. К слову, именно распределение - это 100-процентная гарантия того, что выпускник получит первое рабочее место.

Молодой специалист в нашей стране имеет уникальный правовой статус. И это подтверждается не словом, а конкретными социальными гарантиями и финансовыми бонусами. Для тех, кто начинает свой профессиональный путь в бюджетных организациях, предусмотрены ежемесячные стимулирующие выплаты. Размеры доплат зависят от конкретной сферы: от 10 до 50 % от оклада. Также при выходе на работу молодым специалистам полагается единовременная денежная помощь в размере месячной стипендии. В случае распределения не по месту жительства или прописки обеспечено пособие за переезд. Ежегодно более 50 тыс. молодых белорусов отправляются на свои первые рабочие места. Особое внимание - тем, кто делом своей жизни выбрал медицину. В Жодинской центральной городской больнице уже ждут 15 молодых врачей, 4 интерна и 18 работников со средним специальным образованием.

Татьяна Никифорова, главврач Жодинской центральной городской больницы:

"В прошлом году было 12 врачей, а в следующем году ожидаем 26 врачей. Фактически все ключевые вакансии будут укомплектованы. В этом году мы полностью закрываем потребность в психиатрах-наркологах. У нас не остается ни одной свободной ставки. Это нас очень радует, потому что направление важное, и мы сможем организовать работу на должном уровне".

Абитуриентов традиционно привлекает целевое направление. К слову, бонусов немало. Это спокойствие и безопасность не только во время вступительной кампании, но и самого распределения. Молодой специалист Марина окончила Витебский медицинский университет, воспользовавшись правом взять целевое направление. Сейчас работает врачом общей практики в Жодино.

Марина Зенькова

Марина Зенькова, врач общей практики Жодинской центральной городской больницы:

"Хотелось вернуться в свой родной город. И представилась такая возможность взять целевое направление конкретно в город Жодино. Вернуться сюда, к родителям, где есть свое жилье, очень удобно, очень хорошо, свои какие-то родные лица, всегда очень приятно".

Молодых специалистов ждут в каждом уголке Беларуси. Отдельный пакет социальных гарантий и бонусов действует в районах, которые пострадали от аварии на Чернобыльской АЭС. Речь идет о финансовых надбавках, жилищных льготах и гарантированных трудовых правах.

Дмитрий Рутковский, начальник главного управления по проблемам ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС Гомельского облисполкома:

"Мы ежегодно строим жилье для закрепления молодых специалистов. Молодой специалист приезжает в район, получает квартиру. Также он получает выплаты. Есть выплаты единовременные, которые он получает при заключении пятилетнего контракта. Так, при первом пятилетнем контракте он получает 200 базовых величин, при заключении следующего пятилетнего контракта он получает 300 базовых величин".

Около 60 тыс. молодых специалистов приступят к работе в Беларуси с 1 августа Речь идет о выпускниках уровня как высшего, так и среднего специального и профессионально-технического образования

Людмила Печурина, начальник отдела кадров главного управления по здравоохранению Гомельского облисполкома:

"Ежегодно в августе мы ожидаем прибытия молодых специалистов. В текущем году ожидаем прибытия 291 врача. 478 средних медицинских работников и 323 врача-интерна. Всех ребят мы с нетерпением ждем в организациях здравоохранения Гомельской области".

Молодые специалисты - это важнейший резерв кадров на последующие годы в масштабах всей страны. К 2030 году поколение, рожденное в 2000-2014 годах, составит 27 % трудовых ресурсов Беларуси. Фактически - это почти треть рынка.

Факт остается фактом: пока выпускник получает диплом, страна уже держит для него открытой дверь на первое рабочее место.