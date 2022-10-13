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Специалисты объяснили, как избежать ДТП с участием охотничьих животных
Республиканское государственно-общественное объединение "Белорусское общество охотников и рыболовов"и Государственная инспекция охраны животного и растительного мира обращают внимание на особые условия охоты и движения транспорта в связи с сезонными миграциями копытных животных.
Проведенная систематизация и анализ данных о фактах ДТП с участием охотничьих животных в 2021 годууказывают на рост количества подобных происшествий весной (в апреле и мае), а также осенью (в октябре и ноябре).
Прежде всего это обусловлено особенностями биологии копытных охотничьих животных (преимущественно лося и косули), интенсивное перемещение которых происходит в результате смены сезонных мест обитания.
В октябре и ноябре 2022 года следует ожидать рост количества таких ДТП. При этом на их увеличение осенью оказывают влияниев том числе и загонные охотыкак очень беспокоящий животных фактор, а также охоты на пушных зверей.
Поэтомус учетом открытия вышеперечисленных сезонов охоторганизационными структурами РГОО "БООР"будут приняты дополнительные меры, направленные на снижение факторов, способствующих ДТП с участием охотничьих животных.
Госинспекциярекомендует пользователям охотугодий, расположенных в непосредственной близости (до 500 метров) от автодорог общего пользования с литерами "М" и "Р", минимизировать вероятность выхода охотничьих животных и собак на автомобильные трассы путем направления гона в сторону, противоположную от дороги, и т. д.
Охотникам с гончими предлагается воздержаться от охоты ближе 500 метров от упомянутых автодорог.
Водителям рекомендуется в этот период проявлять повышенное внимание в местах, где на дорогу может выбежать зверь. Причем, следует помнить, что наиболее активны животные в сумерках и темноте.
Фото:p-v.by
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