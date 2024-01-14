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БООР утвердило план кинологических мероприятий: когда в 2024 году будут состязания охотничьих собак и выставки

БООР утвердило план кинологических мероприятий: когда в 2024 году будут состязания охотничьих собак и выставки

Белорусское общество охотников и рыболовов утвердило сводный план кинологических мероприятий на 2024 год,сообщает БЕЛТА.

Согласно плану в марте состоятся республиканские состязания лаек по подсадному кабану, в марте - апреле - республиканские состязания гончих по зайцу "Весенние голоса Беларуси", в апреле - мае - открытые чемпионаты легавых собак по куропатке и норных собак по П-образной норе. В июле планируются открытые состязания спаниелей по болотной дичи "Бердыж-2024", а открытый чемпионат легавых собак по болотной дичи "Горка-2024" состоится 1-4 августа. В сентябре пройдут чемпионаты ретриверов по розыску и подаче пернатой дичи.

По областям определены сроки проведения областных и районных комиссий по охотничьему собаководству, выводки, выставки, испытания и состязания охотничьих собак.

Фото из открытых источников

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