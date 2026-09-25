Борьба с коррупцией: факторы выявлены в каждом пятом правовом проекте

Коррупционные факторы в этом году выявлены в каждом пятом проекте нормативного правового акта, поступившем на исследование в НПЦ проблем укрепления законности и правопорядка Генпрокуратуры. Об этом рассказал журналистам директор центра Игорь Мороз. По его словам, речь идет о проектах указов, законов и постановлений, которые подлежат обязательной криминологической экспертизе.

Типичными примерами коррупциогенных факторов остаются отсутствие четких сроков принятия решений, дублирование полномочий нескольких органов и отсылочные нормы, позволяющие подзаконными актами менять объем прав и обязанностей граждан.

Игорь Мороз, директор НПЦ проблем укрепления законности и правопорядка Генеральной прокуратуры Беларуси:

"Нам удалось выявить недостатки в проектах, которые облегчали совершение преступлений, связанных с оборотом наркотических средств, с оборотом оружия, взрывчатых веществ. Конечно, понимание того, что каждый такой результат, каждая выявленная проблема, каждое решение на упреждение позволяет предотвратить серьезную угрозу. И понимание вот этого, конечно же, воодушевляет наших работников, ну и наполняет конкретным значением, содержанием эту работу".

Особое внимание в этом году центр уделил сфере госзакупок и распоряжения коммунальной собственностью. За 9 месяцев 2026 года таких исследований проведено 17 - в основном по материалам о превышении полномочий и злоупотреблениях в сфере контроля и надзора. Все выявленные недостатки направляются разработчикам для устранения.

По данным центра, свыше 80 % замечаний были учтены до принятия акта. За 20 лет работы центр провел экспертизу более 13 тыс. проектов нормативных правовых актов, выявляя и устраняя причины, способствующие преступлениям.