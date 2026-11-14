Борьба с сахарным диабетом: как проходит лечение у детей и взрослых

Каждый год 14 ноября врачи во всем мире напоминают о профилактике сахарного диабета. Цифры заставляют задуматься. В Беларуси под наблюдением врачей находятся более 400 тыс. пациентов с этим заболеванием. За последние 20 лет распространенность болезни в стране выросла в три раза, а ежегодный прирост новых случаев составляет от 5 до 8 %.

Десятилетняя Надя узнала о сахарном диабете год назад. Все началось с обычной боли в животе, далее обратились к врачу, и диагноз прозвучал как гром среди ясного неба - сахарный диабет 1-го типа. Девочке сразу назначили необходимую дозу инсулина. Причина - генетическая предрасположенность.

"Сахарный диабет - это новый образ жизни. Это не болезнь, к этому надо привыкнуть", - поделилась мама болеющей сахарным диабетом Вероника Солдатенко.

Чтобы начать новую жизнь и не бояться сделать что-то не правильно, на базе 2-й городской детской клинической больницы в Минске работает "Школа сахарного диабета". Здесь дети вместе с родителями учатся правильно питаться, считать сахар в продуктах, пользоваться инсулиновыми помпами и шприцами.

Валерия Толкачева, врач-педиатр 2-й детской клинической больницы г. Минска:

"Существует "Школа сахарного диабета", которая работает с понедельника по пятницу каждый день в две смены. Здесь мы обучаем родителей, как считать углеводы, правильно подобрать дозу инсулина, скорректировать высокий или низкий уровень сахара, что делать в экстренных ситуациях, как детям дальше продолжить обучение в обычной школе со всеми детьми".

Самые распространенные причины "несладкой болезни" и у детей, и у взрослых кроются в сочетании генетической предрасположенности и внешних факторов, которые провоцируют сбой в организме. Среди внешних факторов - нерациональное питание, низкая физическая активность и постоянный стресс.

Для профилактики врачи рекомендуют регулярные прогулки (не менее 15 минут в день), а также правильное питание - 5 раз в день с добавлением овощей и фруктов. Тенденция настораживает: если раньше его выявляли у подростков, то сейчас пик наблюдается у детей в возрасте от 6 до 9 лет.

Елена Ляшевич, главврач 2-й детской клинической больницы г. Минска:

"Детей с сахарным диабетом 1-го типа в 2006 году было 290 человек, в 2016-м 470. За 9 месяцев 2026-го под наблюдением в нашем городском детском эндокринологическом центре состоит 845 детей".

Елена Кислая, завотделением 2-й детской клинической больницы г. Минска:

"Ребенок много пьет, часто бегает в туалет, много кушает, но при этом худеет - это самые распространенные признаки, о которых нужно помнить врачам и родителям. При появлении этих симптомов у ребенка самое простое - пойти в поликлинику и сдать уровень сахара в крови".

Сахарный диабет 1-го типа наблюдается у порядка 20 тыс. человек, среди них 3,4 тыс. - дети. Чаще всего он возникает как аутоиммунное заболевание - нехватка инсулина в организме, из-за чего его приходится возмещать извне.

В Беларуси с 2012 года бесплатно используются инсулиновые помпы для лечения детей с диабетом. Только в столице их применяют 160 юных белорусов.

"Инсулин можно вводить только в виде раствора подкожно. На сегодняшний день его вводят либо шприц-ручками, либо с помощью помповой инсулинотерапии", - отметила Елена Кислая.

Любую болезнь легче предупредить, чем лечить. Но если диагноз все же прозвучал, жизнь просто требует новых правил. Современная медицина шагнула далеко вперед, и на данный момент диабет не мешает жить полноценно: заниматься плаванием, танцами и творчеством.