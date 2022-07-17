ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Борьба с борщевиком Сосновского в Беларуси - дело государственной важности

Обработка территорий от борщевика Сосновского продолжается в Беларуси. Ядовитое растение у человека вызывает серьезные ожоги, а также вредит экосистеме. Специалисты ежедневно осматривают участки, выявляют очаги, а затем проводят химическую обработку зарослей. К слову, только в Минске за последние 10 лет площади с агрессивным сорняком сократились в 10 раз.

Борьба с борщевиком Сосновского - дело государственной важности. Разработана специальная стратегия. Чтобы навсегда вытеснить ядовитое растение, работы должны быть не просто комплексные, а регулярные (в почве семена сохраняются до 10 лет).


Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все