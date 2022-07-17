Борьба с борщевиком Сосновского в Беларуси - дело государственной важности

Обработка территорий от борщевика Сосновского продолжается в Беларуси. Ядовитое растение у человека вызывает серьезные ожоги, а также вредит экосистеме. Специалисты ежедневно осматривают участки, выявляют очаги, а затем проводят химическую обработку зарослей. К слову, только в Минске за последние 10 лет площади с агрессивным сорняком сократились в 10 раз.