Борьба с COVID-19 может ослабить сезонные эпидемии гриппа

Борьба с COVID-19 и профилактические меры, предпринятые в связи с распространением коронавируса, могут ослабить сезонные эпидемии гриппа. Такое заявление сделали британские ученые. Они убеждены, что у населения сейчас развиваются полезные привычки, в частности - мытье рук. Также люди привыкают соблюдать социальную дистанцию. Выводы британских экспертов подтверждает практика.



В Японии в феврале 2020 уровень заболеваемости гриппом был на 60 %ниже, чем в феврале 2019. Схожая тенденция наблюдается и в странах Европы.