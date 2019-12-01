Борьба с наркотрафиком регулярно обсуждается на площадках ОДКБ, ОБСЕ и ООН

Борьба с наркотрафиком - одна из тем, которая регулярно обсуждается на таких площадках, как ОДКБ, ОБСЕ или ООН. Проблема глобальная, транснациональная и куда более широкая, чем просто потребление наркотиков. Например, не секрет, что именно деньги наркотрафика финансируют терроризм.



Понятно, что наркотик внутри страны - это тоже вопрос национальной безопасности, а значит - каждого из нас. Именно так - как угрозу нации - расценило белорусское государство в 2014 году волну синтетических наркотиков, которая с пугающей геометрической прогрессией накрывала в то время весь мир и стремительно распространялась по Беларуси. Наши выгодные логистические пути и транзит быстро оценили и преступники! Были приняты беспрецедентные и, надо сказать, жесткие меры, чтобы остановить это нашествие, а также череду нелепых смертей от передозировок психотропами.





Разрабатывается новый комплекс мер, направленный на повышение эффективности борьбы с наркоугрозой

Да, все мы помним просто вал убийств и самоубийств в первую очередь среди молодых людей, не рассчитавших дозу синтетического наркотика, новые виды которого появлялись едва не каждый день. И вот прошло пять лет. Стоит, наверное, признать, что волну сбили. И государство решило - пришло время пересмотреть подходы к некоторым аспектам этой проблемы. В Беларуси, по поручению Президента, разрабатывается новый комплекс мер, н

В нем очень много позиций: от соизмеримости понесенного наказания тяжести совершенного преступления до коренных изменений в критериях оценки успешности работы правоохранителей.

И, пожалуй, самый народный вопрос - много было в последнее время обсуждений в обществе - можно ли рассчитывать, например, на помилование или досрочное освобождение осужденных за распространение наркотиков? О принципе справедливости, который заложен в новый "комплекс мер" - наш обозреватель

Алеся Высоцкая.

Бобруйск. Воспитательная колония. В одинаковых робах - подростки. Это место не похоже на тюрьму из фильмов. Скорее, на детский лагерь без качелей и надписи "Добро пожаловать". Подъем в шесть, отбой в десять. Днем - школа или колледж, работа на производстве. Немного и свободного времени. Не о такой жизни, конечно, мечтал этот парень. Но, возможно, именно колония уберегла его от смерти. Именно сюда он попал в 16. Отсидел уже 5 лет.

Встречи с родными могут длиться до трех суток. Это так называемые длительные свидания. Предусмотрены и короткие - несколько часов. Деньги, за которыми гонялись закладчики, здесь уже не нужны.

Артем стал жертвой молодежного тренда, который начал нарастать в Беларуси в 2013 году. Именно тогда правоохранители заметили тенденцию - подростки вовлекаются в сетевой наркотический маркетинг. На заманчивую удочку попадались далеко не наркоманы.

Молодых людей заманивали быстрые деньги

Молодых людей заманивали быстрые деньги - речь могла идти о тысячах долларов в неделю. Наркобизнес уже тогда становился высокотехнологичным - неким симбиозом нарко- и киберпреступности. Позволял заработать деньги, не касаясь их руками, управляя бизнесом хоть из-за океана.

Жертвы их бизнеса - потребители! Это кадры по делу одного из интернет-магазинов того времени. Нас интересует даже не количество изъятого, а что отвечает задержанный.

Он толком не знает, какую смерть предлагает клиентам. Быструю? Или мучительно долгую. Психотропов разных на рынке было море. А их действие на мозг непредсказуемо.

И в этой волне психотропов, накрывшей Беларусь плотно, начиная с 2013 года гибла молодежь! Вот эти известные кадры: дети, сиганувшие с крыши, подростки выколовшие глаза товарищу. Парень, не дошедший до колледжа - упавший после употребления.

И шокирующее, то самое "кукареку" на станции метро "Немига".Число передозировок со смертельным исходом росло. И нужны были принципиальные решения, как спасти здоровье нации.

Минск. Апрель 2014 года. Совещание у Президента. Эксперты, аналитики, люди государственные задаются вопросом, как это остановить.

Это сегодня можно сказать - решения, принятые в тот день, стали спасательным кругом! Фактически единственным способом остановить наркоэпидемию! Да - большие сроки! Наказание - жесткое, как требовала ситуация! Уже через год белорусские инициативы по борьбе с психотропами будут звучать с разных международных трибун - ОДКБ, ОБСЕ, ООН. А в те дни только вводились понятия "Базовая структура" и "Аналог", которые не дали возможность "дизайнерским наркотикам" обновляться до бесконечности и распространяться безнаказанно, по крайней мере, на территории Беларуси.

За пять лет число наркопреступлений сократилось в полтора раза, а совершенных с участием несовершеннолетних - примерно в 5 раз. Все-таки закон суров - многих это останавливает. И все эти годы анализировали не только статистику, но и правоприменительную практику. В Администрацию Президента поступало много обращений, причем, противоположных сторон - как осужденных, так и от людей, чьи родственники пострадали или погибли от наркотиков.

Наталья - одна из матерей, кого настигла такая беда. С сыном она много раз обсуждала, как все вышло так с ним и почему. И к каким последствиям привели его поступки.

О всех обращениях докладывалось Главе государства. И Президент услышал.

В конце октября собрано специальное совещание. Отдельные случаи рассмотрены детально - Президент инициатор этого. В результате поручил разработать комплекс мер с дополнительными подходами в борьбе с наркопреступностью. И к январю 2020 года расставить точки над i.

Комплекс мер разрабатывается. Его еще предстоит внедрить. На данном этапе Президентом поддерживается. Из важнейшего - пересмотрены критерии оценки эффективности работы правоохранителей!

В основе не количество выявленных преступлений, а качество. В первую очередь, как говорил Президент на совещании, - выявлять тех, кто распространяет наркотики, для кого это бизнес.

Критерии пересмотрены.

При 12 тысячах наркопотребителей известных, стоящих на учете, реальная армия употребляющих наркотики 88 с половиной тысяч. И есть уже формула, по которой можно давать реальную оценку успеха борьбы с этим злом. И это не число преступлений и количество лиц, направленных в места лишения свободы.

Принцип справедливости - важнейшее, на чем всегда заостряет внимание Глава государства. Закон есть закон. Отвечать нужно по всей строгости. Но наркотики калечат судьбы. И индивидуальный подход к каждому случаю теперь закладывается в работу всей правоохранительной системы. И государство рассматривает возможность второго шанса вернуться к нормальной жизни тем, кто впервые совершил преступную ошибку.

Как пояснили в Администрации Президента, будет учтено все - обстоятельства произошедшего, личность осужденного, его поведение. Если все это будет позволять применить данный подход, то под ответственность родителей-родных-близких - тех, кто лично поручается за осужденного, кто за него ходатайствовал, нормы могут пересмотреть. Но если вторым шансом он не воспользуется и снова совершит преступление, наказание будет суровым.

В семье этой женщины не принято выносить сор из избы. Лицо она не показывает, трагедию не афиширует. Сын задержан в 16. Срок - 9 лет - отбывает в колонии. Для нее это уже полтора года слез. Если детям, вставшим на путь исправления, осознавшим содеянное, будет дана возможность начать жизнь заново, говорит - это отличная новость.

В новом "комплексе мер" много позиций, по которым подходы к борьбе с наркопреступностью переработаны в соответствии с вызовами времени.