Борьба с несанкционированной торговлей активно ведется в Минске

Ирина Маслакова, замначальника главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:

На рынках создано более шести тысяч рабочих мест. При этом на безвозмездной основе такие места предоставляются наиболее уязвимой категории населения - это пенсионеры, инвалиды и малообеспеченные. Обеспеченность в городе Минске торговой площадью составляет на одну тысячу человек тысячу квадратных метров. При установленном нормативе в 600 метров квадратных.