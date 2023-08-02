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Борьба с несанкционированной торговлей активно ведется в Минске
Снизить случаи несанкционированной торговли. С начала года в Минске проведено почти 700 рейдов и составлено около 2 тыс. административных протоколов на сумму 290 тыс. белорусских рублей. В нашей стране штраф за несанкционированную торговлю от 3 до 50 базовых величин.
Ирина Маслакова, замначальника главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:
На рынках создано более шести тысяч рабочих мест. При этом на безвозмездной основе такие места предоставляются наиболее уязвимой категории населения - это пенсионеры, инвалиды и малообеспеченные. Обеспеченность в городе Минске торговой площадью составляет на одну тысячу человек тысячу квадратных метров. При установленном нормативе в 600 метров квадратных.
Несмотря на запреты и проверки, несанкционированная торговля в подземных переходах и на улицах городов, особенно в летний сезон, продолжается. И основной фактор, который поддерживает жизнеспособность стихийных рынков, - спрос со стороны потребителей.
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