Борьба со стихией: Беларусь перенимает опыт России и Казахстана по борьбе с наводнениями

По итогам встречи стороны договорились провести в мае следующего года совместные учения Корпуса сил СНГ. "Последний раз такие учения проводились в 2021 году. В них принимали участие спасатели из России, Беларуси, Казахстана и Узбекистана. Учения имели высокий отклик с точки зрения специалистов и командиров подразделений, которые участвовали в них, - отметил министр. - Решение о возобновлении учений мы приняли с огромным удовольствием". Полигон позволяет воссоздать условия чрезвычайных ситуаций, максимально приближенными к реальным. "Он позволяет сделать вводные задачи для выполнения различных операций чрезвычайного характера. Там есть водоемы, завалы - все, что необходимо для проведения этих учений.

Александр Куренков, министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий России