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Борьба со стихией: Беларусь перенимает опыт России и Казахстана по борьбе с наводнениями

Беларуси интересен опыт России и Казахстана по борьбе с наводнениями. Это актуально для Гомельской и Витебской областей, где случаются подтопления.

Об этом журналистам рассказал министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский перед началом заседания Межгоссовета по ЧС стран - участниц СНГ. Встреча состоялась в Минске под председательством нашего профильного министра. Главы спасательных ведомств Беларуси, России, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана собрались обсудить вопросы безопасности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Наметят стороны и дальнейшие планы взаимодействия.

Основным направлением сотрудничества МЧС Беларуси со странами СНГ министр назвал координацию усилий в вопросах приема и регистрации чрезвычайных ситуаций. Также он выделил вопрос готовности Корпуса сил СНГ по чрезвычайным ситуациям.
Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси
По итогам встречи стороны договорились провести в мае следующего года совместные учения Корпуса сил СНГ. "Последний раз такие учения проводились в 2021 году. В них принимали участие спасатели из России, Беларуси, Казахстана и Узбекистана. Учения имели высокий отклик с точки зрения специалистов и командиров подразделений, которые участвовали в них, - отметил министр. - Решение о возобновлении учений мы приняли с огромным удовольствием". Полигон позволяет воссоздать условия чрезвычайных ситуаций, максимально приближенными к реальным. "Он позволяет сделать вводные задачи для выполнения различных операций чрезвычайного характера. Там есть водоемы, завалы - все, что необходимо для проведения этих учений.
Александр Куренков, министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий России

В следующем году планируется проведение совместных тренировок в Таджикистане. За годы работы Межгоссовета спасательные ведомства серьезно шагнули вперед. Белорусская сторона готова поделиться успешным опытом в предупреждении и борьбе с лесными пожарами, в профилактике гибели людей на пожарах и в воде, а также в вопросах развития и взаимодействия со СМИ.

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