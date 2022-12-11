Бордюжа: Беларусь - одна из самых активных стран в системе ОДКБ

Наиболее интересные инициативы, желание помочь, желание поддержать, проведение учений - все это в копилке Республики Беларусь, говорит он. "Безоговорочно Беларусь всегда поддерживает своих союзников, я не говорю о Российской Федерации, я говорю союзников, всегда во всем поддерживает Беларусь. И то, что она избрала такие приоритеты в своей деятельности на посту председателя, еще раз подтверждает, что она крайне заинтересована в том, чтобы ОДКБ была дееспособной структурой, чтобы она располагала тем потенциалом, который необходим для защиты национальной безопасности тех стран, которые входят в организацию. И я очень надеюсь, что все эти цели и задачи, которые ставит председательство Беларуси в ОДКБ, будут реализованы", - уверен Николай Бордюжа.