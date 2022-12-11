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Бордюжа: Беларусь - одна из самых активных стран в системе ОДКБ
Беларусь - одна из самых активных стран в системе ОДКБ. Об этомпервый генсек ОДКБ Николай Бордюжарассказал в эксклюзивном интервью программе "Главный эфир".
Наиболее интересные инициативы, желание помочь, желание поддержать, проведение учений - все это в копилке Республики Беларусь, говорит он. "Безоговорочно Беларусь всегда поддерживает своих союзников, я не говорю о Российской Федерации, я говорю союзников, всегда во всем поддерживает Беларусь. И то, что она избрала такие приоритеты в своей деятельности на посту председателя, еще раз подтверждает, что она крайне заинтересована в том, чтобы ОДКБ была дееспособной структурой, чтобы она располагала тем потенциалом, который необходим для защиты национальной безопасности тех стран, которые входят в организацию. И я очень надеюсь, что все эти цели и задачи, которые ставит председательство Беларуси в ОДКБ, будут реализованы", - уверен Николай Бордюжа.
Александр Григорьевич чем отличается, во-первых, жесткой своей позицией по реализации тех задач, которые заявляются, и желанием действительно реально развивать международное сотрудничество, в том числе в сфере безопасности.
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