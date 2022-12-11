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Бордюжа: Европа еще с 40-х годов вынашивала планы задавить СССР, а потом Россию и Беларусь
Военно-политическую обстановку у границ ОДКБ и Союзного государства первый генсек ОДКБ Николай Бордюжа оценил как очень острую. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью программе "Главный эфир".
По его словам, Европа еще с 40-х годов вынашивала планы задавить сначала Советский Союз, а потом Россию и Беларусь. И сейчас она пытается реализовать эти планы. Причем все это переходит в практическое русло. Концентрация войск, в том числе переброска соединений из Соединенных Штатов Америки на территорию Польши и создание группировок на границах с Россией и Беларусью, и провокационные действия руководства Украины.
Мы понимаем, что это не Зеленский все делает. Это делают его спонсоры. А он только реализует эти планы. Я рассматриваю этот инцидент с ракетами как именно попытку втянуть НАТО в войну с Россией и тем самым создать условия для подавления и России, и Беларуси. Почему Беларусь? Потому что, по словам Киссинджера, только Беларусь и Россия сегодня располагает реальным суверенитетом, все остальные страны в той или иной степени подотчетны перед коллективным Западом, а коллективный Запад подотчетен перед Соединенными Штатами Америки.
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