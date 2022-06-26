Борис Джонсон - самый яростный противник перемирия? Какую игру он затеял с Украиной и Евросоюзом?

Кто мутит воду в непростых отношениях на континенте? Соединенные Штаты и Великобритания сделали многое, чтобы спровоцировать конфликт в Украине. Как ни странно, такая оценка прозвучала в Японии из уст депутата верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки.

Политик призвал свою страну не плясать под дудку Америки и Британии, которые возомнили себя мировыми полицейскими. Туманный Альбион, например, не скупится на провокационные заявления и сегодня, кстати, - самый яростный противник перемирия в Европе.

Борис Джонсон дважды за месяц ездил в Киев, и каждый раз после его визита витавший в воздухе дух переговоров испарялся. Британия также находится на переднем крае поставок оружия и платформ Украине.

Какую игру затеял Борис Джонсон не только с Украиной, но и Евросоюзом, и почему все происходящее крайне выгодно в первую очередь Британии? Подробнее в рубрике Екатерины Тихомировой.

Звездного комика с Банковой по праву можно назвать самым дорогим психотерапевтом в истории. Каждый раз, когда в политической карьере британского премьера случается неудача, он либо звонит, либо чудесным образом материализуется в районе Банковой. В конце концов, разве не замечательная причина слинять от неприятной встречи с политической верхушкой Британии, которая собралась для спасения граждан севера королевства от беспрецедентного падения уровня жизни через снижение налогов. Но как же тогда помогать Украине? Впрочем, "север Англии" подождет. И пока Джонсона ждали в Йоркшире, лихой казак Боря Чуприн, как черт из табакерки, материализовался в самом сердце незалежности.

Там, напомню, немногим ранее высадился другой десант: Шольц, Макрон, Драги и Йоханнис. Они, по общему мнению, привезли в Киев долгожданную перспективу членства в ЕС, взамен на перемирие с Россией. Дескать, бесполезно сопротивляться, нужно спасать то, что осталось. Но, увы, неожиданно нагрянул Борис Джонсон, который привез весточку от нашего не то чтобы мальчика: воевать до последнего украинца способного держать, если не автомат, то, как минимум, лопату (Кулеба же обещал, если не даст Запад оружия, начнется эпоха лопатного сопротивления).

Визит Бориса Джонсона в Киев говорит о многом. Во-первых, навел шорох в западном мире. Бум, связанный с намерением о предложении Бориса Джонсона о создании нового альянса в составе Великобритании, Украины и Прибалтийских стран и одобренный даже Белым домом, который не возражает против создания подобного нового союза. Все это, конечно же, сказывается на действиях, предпринимаемых лидерами леволиберальных западноевропейских стран Драги, Макрона и Шольца… Борис Пинкус, лидер Республиканской партии по 45-му избирательному округу Нью-Йорка

Необъявленная война Британии против западной Европы за господство и влияние на континенте началась с процессом Брексит. Она будоражила и будоражит фантазии Прибалтики и Польши о мини-НАТО, мини-ЕС на глобальным уровне, под руководством, естественно, Британии. Добавим сюда еще AUKUS с США и Австралией. Вероятно, даже амбиции Джонсона видят Лондон на уровне теряющей мощь Америки. Впрочем, его риторика сегодня даже обгоняет даже Байдена. Что до экономических санкций, от которых страдают все, это дополнительный бонус, поскольку деградация экономической мощи ЕС поставит западную в Европу в еще большую кабальную зависимость.





Едва нога Джонсона ступила на порог родного Альбина, еще более откровенным оказался только заскочивший в армейские сапоги Генерал Сандерс.

"Я первый начальник Генерального штаба с 1941 года, который принял командование армией в условиях сухопутной войны в Европе с участием континентальной державы", начал свое обращение к армии новоиспеченный начальник генштаба Британии".

Сейчас возникла острая необходимость создать армию, которая будет способна сражаться вместе с нашими союзниками и победить Россию в бою. Мы - то поколение, которое должно подготовить армию к тому, чтобы вновь воевать в Европе. Сандерс, начальник Генерального штаба сухопутных войск Великобритании

Правда, Сандерсу досталась самая малочисленная в британской истории армия - ее ранее сократили до 73 тыс. человек. Иными словами это означает, что кроме бремени Брексита, пандемии и антироссийских санкций, на плечи британцев упадет еще и увеличение численности армии и ее снаряжения. Не со 148 же танками, без единой гусеничной машины для поддержки пехоты вести в бой Прибалтику и амбициозную Польшу, - а именно это досталась Сандерсу в наследство.

Мы должны отнестись к этому серьезно в контексте долгой войны, о которой говорит Борис Джонсон. Мы должны увеличить наши расходы и убедиться, что нация готова - нам всем придется оплатить некоторые расходы. Ричард Даннат, бывший начальник Генерального штаба

Джонсон сейчас только повышает ставки в украинском кризисе, да, принося украинцев на алтарь жертвоприношения, ради нового европейского мироустройства, где политический (и финансовый центр) сместится с Западной Европы прямиком в Лондон. Для концепции великой британской державы, действительно, сейчас самое время. Это документ "Глобальная Британия в эпоху конкуренции. Комплексный обзор вопросов безопасности, обороны, развития и внешней политики" годичной давности - о внешнеполитической и оборонной стратегии на ближайшие 30 лет. С точки зрения британского руководства, главная угроза - Китай и Россия. Против своих противников Лондон еще тогда наметил санкционное и военное давление. Еще одна не менее ключевая зона внешнеполитических интересов - Евросоюз. К 2030 году, говорится в документе, сама островная держава превратится в "страну, занимающуюся решением проблем и распределением бремени в глобальном масштабе", на что, к слову, Брюссель уже не способен, ввиду своей недостаточной либеральности, а число британских ядерных боеголовок должно увеличиться до 260, военные будут присутствовать во всех частях мира.