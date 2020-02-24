Борис Попов. О нечеловеческих трудностях войны от первого лица

Героем следующего сюжета стал участник войны Борис Попов. Сегодня он является одним из немногих уцелевших узников концлагеря в Масюковщине. По разным данным, за три года существования конвейера смерти Шталаг-352 здесь погибли более 80 тысяч человек. О нечеловеческих трудностях войны от первого лица в сюжете Юлии Карпенко.В руках у Бориса Попова вся его долгая и очень непростая жизнь. Книга о войне, как и почти столетняя история дедушки, начинается с главы о юном советском танкисте. В страшном 1941 году полк Бориса Антоновича разбили в пух и прах. Так 19-летний солдат оказался в лагере смерти.За 12 дней в концлагере Дрозды узник видел еду трижды. После голодного и обессилевшего пленного танкиста перевели в другой лагерь -Шталаг-352.



По сохранившимся данным, только за 8 месяцев беспощадной работы конвейера смерти в Масюковщине от истощения погибло порядка 10 тысяч человек.Испытания, которые легли на плечи совсем юного истощенного солдата, стали основой не только автобиографии, но и вдохновили писателя Николая Гаврилова на то, чтобы снова пережить в своих книгах эти страшные годы.Борис Попов сегодня один из немногих уцелевших узников концлагеря в Масюковщине. По разным данным, за три года существования этого страшного места здесь погибло более 80 тысяч людей от издевательств, истощения и болезней. Молчаливым напоминаем о тех, кто так и не смог его покинуть, стал мемориальный комплекс.



В ротонде мемориала находится книга памяти. Символично, что вместо бумажного варианта гранитный муляж, ведь то, что внутри, навсегда останется неизвестным, как и тысячи безымянных героев, покоящихся под этой землей.Cегодня Борису Попову 98. В этом году вместе с женой они отпраздновали 70-летие совместной жизни. Позади годы счастливой жизни уже под мирным небом, которые еще тогда, в первой половине роковых сороковых, Борис Антонович выстрадал ценой трудных испытаний. Теперь не только для него, но и для всех, кто помнит, какой ценой досталась победа, стало традицией приходить сюда, где вечным сном спят те, кто совершил молчаливый подвиг.



