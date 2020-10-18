В 2021 году городу масштабной промышленности придадут культурного глянца. Борисов готовится получить статус культурной столицы Беларуси и уже верстает афишу. Кстати, за титул в этом году боролись Мстиславль и Глубокое. Однако привлечь больше туристов и раскрыть самобытность доверили именно Борисову. Райцентр заслужил: он держится в топ-3 по экономическим показателям достаточно долго. Да и кроме «хлеба», здесь уж точно знают толк в хороших «зрелищах». Кто из нас хоть раз не болел за БАТЭ?

Это лишь одна из ассоциаций о Борисове. Медпрепараты, легковушки (кстати, первые в стране), хрусталь и мебель. То, чем выделяется райцентр сегодня. А есть ли "фишки" в культурной карте, знает наш корреспондент Лидия Заблоцкая.



Сейчас на постсоветском пространстве сохранилось 11 таких башен. Одна из них - в Борисове, это бывшая водонапорная башня. Сейчас, конечно, она свою функцию не выполняет, это арт-объект со статусом "памятника архитектуры".





Пару вертикальных штрихов для забора вокруг, чуть реконструкции - и Шуховская башня станет символом нового 2021 года и для культурной столицы

Такой статус для брутального города, где буквально на каждом квадратном километре промышленный гигант, может показаться новым. На деле же, Борисов еще во времена Советов зарекомендовал себя как творческий цех. Например, пианино "Беларусь", которое, возможно, стоит и в вашей квартире, придумывали и собирали именно в Борисове.

Максимальные показатели - признак гигантомании от Советского Союза. Увы, развал сказался на цифрах. В этих же цехах собирали в аккорды не только фортепианные клавиши. Связывали вместе и цимбальные струны. Идеальный звук обеспечивал инженер Александр Протько. Сегодня он собирает аутентичные цимбалы новому проекту: конструкция позволила улучшить акустику. Инструмент со статусом "мастеровой" стоит около тысячи долларов.

Борисов - еще и первый в мире город, где соткали картину в 270 квадратных метров

Для понимания, это больше, чем две хоккейные площадки "Минск-Арены". "Гобелен века" мастера Кищенко попал в Книгу рекордов Гиннесса. Трудились над полотном в течение 5 лет. Как раз недалеко от центральной площади – Комбинат декоративно-прикладного творчества, где и создавали эту картину. Сегодня есть идея создать в стенах комбината Музей "Гобелена века", и уже там выставить полотно на постоянной основе.Пока же туристы всматриваются в другой панорамный экспонат. В трех фрагментах польских художников, пожалуй, один из самых кровавых дней войны 1812 года. Масштабные потери в 40 тысяч человек Наполеон понес в 18-ти километрах от Борисова - на Брилевском поле. Именно в этих локациях появился французский синоним Березины - катастрофа.

Объединенный музей Борисова - must see для любого европейца

А приезжают они сотнями каждый год. В развлекательную программу вместо лекций о "маленьком Бородино" - реконструкция сражений на Студенке.Увидим ли в 2021 годку схватку кавалерии и пехоты - вопрос открытый. Но танцевальные па для традиционного международного бала уже разучивают.Эпицентр развлекательной жизни Борисова недавно пережил перестройку. Сейчас традиционный для каждого райцентра Дом культуры больше напоминает пятизвездочный отель или дворец республиканского масштаба. Большие экраны и новая аппаратура - для вокальных шоу. Петь в городе есть кому.В Борисове более двух десятков коллективов, но образовательно-продюсерский центр - единственный в своем роде. Эти «Голоса» - творческий стартап борисовчанина Егора Канна. Задать родному райцентру нужную тональность и найти ему тембр - лишь часть принципов, почему все же не открыл свой бизнес в столице. Сам расписывал бизнес-план, вкладывал в него деньги тоже из своего кошелька. Никаких спонсоров.

Безусловно, культурная столица предоставит сцену для "Голосов" со всей страны. На фестиваль ждут как минимум тысячу вокалистов.