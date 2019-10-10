Борисов готовится принять областные "Дожинки"

Лучших хлеборобов будут поздравлять в эту субботу. К большому празднику город изменился, это касается не только благоустройства территорий. На карте города появляются новые объекты. Скоро откроется школа, там будут учиться свыше 700 учеников. Продолжается и реконструкция магистралей.



