Борисов - культурная столица Беларуси в 2021 году

Борисов принял статус культурной столицы 2021 года. В городе начались мероприятия, посвященные особенному году для борисовчан. В местном культурном центре - библиотеке имени Колодеева - проект "Я вижу Беларусь такой".



Проект "Я вижу Беларусь такой" объединил белорусских писателей, знаменитых художников, музыкантов и их почитателей. Состоялась презентация белорусской литературы и открытие фотовыставки. Тема - красота белорусской природы, архитектурные достопримечательности нашей страны и колоритные образы самих белорусов.



Проекту "Я вижу Беларусь такой" уже 5 лет. Объехал он практически всю Беларусь, побывал в Дагестане, Казахстане и Польше.



В планах культурной столицы Борисова - десятки творческих встреч, концертов, конкурсов, выставок и литературных презентаций.



