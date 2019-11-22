Борисов принимает исторический фестиваль "Березина-2019"

Традиционно он посвящен событиям войны 1812 года и позволяет окунуться в эпоху Наполеона. Сегодня масштабному событию дали официальный старт. В городском Дворце культуры состоялся концерт военного оркестра парашютного полка из Тулузы. Французские музыканты исполнили классические и современные композиции. Кульминацией вечера стали военные произведения XIX века.



