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Борисов принимает исторический фестиваль "Березина-2019"

Традиционно он посвящен событиям войны 1812 года и позволяет окунуться в эпоху Наполеона. Сегодня масштабному событию дали официальный старт. В городском Дворце культуры состоялся концерт военного оркестра парашютного полка из Тулузы. Французские музыканты исполнили классические и современные композиции. Кульминацией вечера стали военные произведения XIX века.

Программа фестиваля на протяжении выходных будет насыщена разными мероприятиями

Программа фестиваля на протяжении выходных будет насыщена разными мероприятиями и театрализованными постановками. Завтра в Борисове пройдет военный парад образца XIX века, реконструируют сражение, а также запланирован массовый заплыв через Березину.

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