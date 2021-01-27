Борисов приобрел статус культурной столицы. В городе начались соответствующие праздничные мероприятия

Накануне в центральной районной библиотеке имени Колодеева прошел культурно-просветительский проект под названием "Я вижу Беларусь такой". Он стал событием, объединившим белорусских творческих деятелей и их поклонников, патриотов, людей, влюбленных в Беларусь. Из Борисова репортаж Натальи Бордиловской (видео).